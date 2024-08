Alberto Vega: "La natación en Costa Rica tiene un peso grande"

El nadador costarricense Alberto Vega visitó Teletica.com y contó la experiencia vivida en los Juegos Olímpicos París 2024.

Vega compitió en los 400 mts libre y finalizó la prueba con un tiempo de 4:03.14.

En esta entrevista, Vega tocó temas como la experiencia, sus conversaciones con Claudia Poll, medallista olímpica de oro en Atlanta 1996 y dos bronces en Sídney 2000.

"Es bien sabido que la natación en Costa Rica tiene un peso grande, siempre nos lleva a dar el máximo, pero hay que aprender a manejar la presión, por dicha pude tener a Claudia de cerca, al menos yo puedo conversar con ella, es humilde y súper buena. Ella hizo lo que hizo, y nuestro desarrollo y desempeño deportivo es individual, mi nombre es mi nombre", comentó Vega. Y agregó: "Tuve el honor de estar con ella, antes de partir a los Juegos le agradecí a ella porque, sinceramente, un atleta que tiene un campeón olímpico y récord mundial, no es cualquiera, es un honor y es muy provechoso para poder ganar experiencia".

El atleta también se refirió a su encuentro con Sylvia Poll, medalla de plata en Seúl 1988. Sylvia se encontraba comentando y entrevistando atletas en la natación para la cadena Claro Sports. Ese momento se viralizó.

"Me sorprendió mucho porque no había tenido la oportunidad de estar con ella, nunca me imaginé que estuviera ahí, fue algo muy bonito, fue muy genuina mi emoción de verla", expresó.

También, Vega comentó su pensamiento sobre la clasificación por invitación a las justas, el apoyo de las autoridades y por supuesto, el roce con las estrellas mundiales de la natación.

Se le consultó sobre la clasificación por invitación y afirmó que se queda con que asistió a los Juegos.

"Yo me quedo con que fui a los Juegos Olímpicos, eso es lo más importante, es una parte vital en mi desarrollo deportivo. Las marcas son casi imposibles en nuestra región, de todos los atletas latinoamericanos de natación que fueron solo cinco o seis fueron con marca, incluyendo hombres y mujeres. Mi entrenador me dijo que sepa que si usted está aquí es por algo, usted está jugando con las reglas del juego, usted las aprovechó, las tuvo y nos están dando la oportunidad", concluyó.

La entrevista completa con el nadador Alberto Vega: