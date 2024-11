¿Se hará la emblemática Maratón San José en mayo 2025? Esto dice el alcalde

En el ambiente del atletismo, los corredores ya comienzan a preguntarse sobre si el próximo mes de mayo 2025 se realizará la clásica Maratón de San José.

El año pasado, miles de competidores tomaron línea de salida en lo que fue la sétima edición de uno de los eventos atléticos mejor organizados del país, debido a aspectos como cierre de vías, seguridad en el trayecto para los corredores, hidratación y una altimetría muy retadora.



Cabe mencionar que la preparación para competir en la distancia de maratón (42,195 kms) es un proceso que lleva varios meses de planificación.

En Teletica.com conversamos con Diego Miranda, alcalde de San José, sobre este tema.

—¿Hay planes para continuar con la Maratón de San José en mayo 2025?



Como ustedes saben, en este momento hay un acuerdo del Consejo Municipal, el acuerdo, valga la redundancia, es impulsar una junta interventora, que es la que hace el análisis de si la maratón va o no.

No le corresponde a la alcaldía, pero sí tengo una reunión pendiente con la junta para valorar si la maratón va o no, es probable que se mantenga, pero tenemos una reunión pendiente.



—¿Cuándo sería esa reunión?



Ahorita a final de año, es muy probable que ahorita a final de año hagamos la reunión, porque los preparativos de la maratón implican eso. Lo que sí no sabemos es si va a ser en el mismo momento de año.



—¿Podría correrse de fecha la Maratón de San José?



Es probable, tenemos que ver los calendarios, por eso tengo que sentarme con ellos porque la municipalidad también contribuye con la organización de la maratón aunque no es evento propio de la municipalidad sino del Comité Cantonal y es probable que si tenemos tiempos ajustados tengamos que hacer algunas modificaciones de fechas.