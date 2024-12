Nunca es tarde para soñar: Carlos Arroyo irá a Mundial de Ironman a sus 70 años

La medalla del Ironman de Cozumel lleva en su texto la leyenda: "Nada es imposible". Bueno... a eso se apegó Carlos Arroyo, conocido como El Abuelo, quien a sus casi 70 años ganó su categoría y estará en el Mundial de Ironman, el 14 de setiembre del 2025 en Niza, Francia.

10 días lo separan de los 70 años, tiene tres hijos y dos nietas. Es un abuelo inquieto, siempre montando su bicicleta. Su familia se preocupa cuando no entrena, saben que el triatlón es vida para don Carlos.

Arroyo completó en 14 horas y 55 minutos el Ironman que consistía en 3.800 mts de natación, 180 kms en bicicleta y 42.195 kms en atletismo.

"Nada es imposible, hay un montón de personas que van a ver esto que me conoce y va a decir que quiere cuidarse para poder llegar a los 70 años e ir a un Mundial. También hay quienes se van a motivar y muchos compañeros que hemos competido durante años que ya están retirados van a tomar el ejemplo. Yo voy por todos los que quieren segundas oportunidades y también por los que quieren empezar", comentó Arroyo.

El tico afirmó que bajar de 15 horas fue algo realmente sorpresivo porque él sabía que podía sacar ventaja en natación y ciclismo, pero su piedra en el zapato es el atletismo.





El Abuelo dice que es muy competitivo o como se le conoce en el mundo deportivo "muy mordido". Precisamente, por ese motivo prefirió no saber quiénes eran sus rivales en su categoría en Cozumel.

"No me fijé quiénes estaban en mi categoría, vi a dos personas cuando llegué a dejar las bicis y yo les dije a los que andaban conmigo que no me dijeran nada. Yo pensé que quería dar lo máximo en relación con mis capacidades y al final se logró", añadió.

A partir de ahora, Arroyo comienza a preparar su siguiente reto: el Mundial de Ironman en 2025 en Francia.