"Estoy más cerca": Yulimar Rojas vuelve a la pista en la etapa final de su rehabilitación

La venezolana Yulimar Rojas retomó contacto con la pista en el largo proceso de rehabilitación que cumple tras la lesión que le impidió competir en los Juegos Olímpicos de París-2024.



"Después de cinco meses y medio lejos de la pista de atletismo, me reencuentro con ella de esta manera: bailando con positivismo y mucha alegría", publicó en la red social Instagram la dueña del récord mundial femenino del salto triple, 15,74 metros, en un mensaje que acompaña a un video en el que se le ve bailar salsa sobre la pista de Guadalajara, España, donde entrena.



Una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo hizo que la caraqueña, quien cumplirá 29 años en octubre, quedase sin opciones de defender en París-2024 la medalla de oro olímpica obtenida en Tokio-2020, después de la plata de Rio de Janeiro-2026.



"Este camino no ha sido fácil, pero siempre he creído que con constancia y paciencia, todo es posible. Hoy estoy más cerca de mi recuperación completa y más cerca de superar esta etapa. Doy gracias a Dios, porque ha sido mi guía, mi bastón en los momentos más difíciles, dándome la sabiduría para entender que cada desafío es una oportunidad de crecimiento", manifestó Rojas.



Thea Lanfond, de Dominica, se quedó con la presea dorada en el salto triple en París 2024 con un registro de 15,02 metros en el Estadio de Francia.



Rojas había subido a lo más alto del podio en Tokio-2020 con 15,67, récord olímpico vigente.



"Sigamos adelante"

Yulimar Rojas ha puesto la mira en los campeonatos mundiales de atletismo del próximo año.



El Mundial en pista cubierta se disputará en Nankín, China, entre el 21 y el 23 de marzo de 2025 y el Mundial al aire libre se llevará a cabo en Tokio del 13 y el 21 de septiembre.



Con siete títulos mundiales del triple salto en su palmarés, cuatro a cielo abierto (2017, 2019, 2022 y 2023) y tres bajo techo (2016, 2018 y 2022), la venezolana aspira a dar caza a los nueve que coleccionó, en su caso en el salto largo, el mito cubano Iván Pedroso, su entrenador.



"No importa cuán largo o duro sea el camino; con esfuerzo, fe e ilusión, los sueños se hacen realidad. Sigamos adelante, con amor y con la mirada fija en lo que está por venir", concluyó al ritmo del emblemático salsero venezolano Oscar D'León.