Diputadas harán mesa de trabajo para ver con lupa tema de ticos en Mundial de Atletismo

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez, convocó este viernes a una mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa para "ver con lupa" el tema de ticos en Mundial de Atletismo.

En la misma estarán también la oficialista Ada Acuña, y la independiente Kattia Cambronero, así como miembros de la Federación Costarricense de Atletismo, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y Ministerio de Deportes. Personeros de otras federaciones también están citados.

Méndez, Cambronero y Acuña conversaron con Teletica.com y se mostraron int﻿eresadas por la realidad que afrontan los deportistas costarricenses de alto rendimiento.

"A raíz de todas las denuncias que se han tenido en los últimos días sobre el Mundial de Atletismo, así como con la preparación y condiciones de﻿ los deportistas he convocado a una mesa de trabajo al Ministro de Deportes y director del Icoder, Donald Rojas, a federaciones, especialmente a la de Atletismo, Geen Clarke, para que podamos sentarnos y buscar dónde está el problema", comentó Méndez a este medio.

Desde la óptica de la liberacionista, "el diálogo es una herramienta poderosa, pero si no se avanza tendremos que crear alguna herramienta, comisión de investigación o una propuesta más seria que obligue a las federaciones u organizaciones a asignar recursos para que nuestros representantes no sucedan los problemas que están pasando en este momento y que hemos tenido conocimiento desde el deporte infantil, juvenil, universitario y mayores".

Por su parte, Cambronero señaló tener "muchísima preocupación" sobre "algunas notas periodísticas y comentarios de aficionados al atletismo que se refieren a la desastrosa administración que está haciendo la Fecoa de eventos nacionales, pero además cómo maneja la participación de nuestros atletas en el Mundial".

"Esto requiere una intervención de autoridades políticas, me parece que las denuncias muy interesantes y fuertes echas por José Alberto Montenegro requieren de una revisión particular, entendiendo que los recursos públicos dedicados al deporte son escasos, muchísimo más escasos en atletismo, y lo que menos quisiéramos que nuestro jóvenes atletas se vean desmotivados por la pésima gestión que se puede hacer en la administración de nuestras actividades", detalló Cambronero.

La legisladora fue más allá y destacó que propondrá "una investigación legislativa sobre el manejo y las razones por las cuáles se han visto truncadas algunas expectativas de nuestros atletas en el área del atletismo y busquemos solución de largo plazo para impulsar a nuestros jóvenes atletas a nivel internacional".

Además, Ada indicó que respondió positivamente a la invitación de Méndez para abordar el tema.

"Hay que analizar algunas situaciones de irregularidad con respecto al evento de atletismo, sabemos que hay otros deportes que se han visto afectados para representar al país como se requiere, que no van con las condiciones, ahí es donde uno empieza a valorar el papel de tanta organización internacional del deporte y dónde están quedando los dineros públicos y los organismos que apoyan el deporte y no se ve reflejado al apoyo de los atletas de rendimiento", detalló Acuña.

Teletica.com intentó conversar por medio de entrevista con Clarke, la presidenta de la Fecoa, quien está en Japón e indicó que atenderá a su tiempo, debido a que se encontraba en una conferencia de género de World Athletic.

También, este medio se buscó a Donald Rojas, ministro de Deporte, director del Icoder y miembro del Consejo Nacional de Deportes, pero no respondió los mensajes a su celular. También se realizó una consulta al departamento de prensa del Icoder y está en trámite.

Polémica total: ¿Qué dice la Federación Costarricense de Atletismo?

Desde la previa de la participación de los costarricenses en el Mundial de Atletismo salieron a relucir las condiciones en las que entrenaron los velocistas Gerald Drummond y Daniela Rojas, así como que la maratonista Diana Bogantes se costeó los tiquetes de avión a Japón para el evento.

Conforme han pasado los días, el periodista José Alberto Montenegro, así como la hermana de la atleta Gabriela Bogantes han realizado algunas denuncias sobre el trato de la Federación de Atletismo a Bogantes. También la Federación ha brindado su parecer.

Hay cuatro temas clave:

El uniforme con el que compitió Bogantes bajo la alta temperatura en Japón.



Su entrenador Jerónimo Bravo fue inscrito por Ecuador y no por Costa Rica.



La hermana de Bogantes fue quien brindó la mayor parte de la hidratación a la deportista.



Los tiquetes de avión a Japón que los pagó Bogantes.



Teletica.com le consultó sobre los tiquetes de avión de Bogantes a Marco Brenes, Secretario General de la Federación Costarricense de Atletismo y miembro de la Comisión Técnica de la Fecoa, desde el pasado 8 de setiembre.

—Tengo entendido que Diana Bogantes va al Mundial costeándose todo: ¿La Fecoa no les dio a los atletas dinero para ir al Mundial?

En el caso de Diana Bogantes, el tema es que ella se adelantó y compró los tiquetes por su cuenta, nosotros en su momento le dijimos que nosotros nos encargábamos de gestionar los tiquetes de viaje, pero ella ya los había adquirido incluso con fecha de salida antes de la autorizada por la World Athletics y el comité organizador local para recibir a los atletas, por lo que nos fue imposible gestionar sus tiquetes tal y como lo hicimos con Gerald y Daniela.

El pasado sábado, una vez terminó la competencia, Teletica.com volvió a contactar a Brenes para preguntarle: ¿Por qué no corrió con el uniforme de Costa Rica?

“Ella sí tenía la camisa de Costa Rica, lo que sucede es que ella decidió usar esa por las condiciones del clima y la alta temperatura y humedad del evento y en un evento de tan alta duración y esfuerzo no es bueno indisponerla con el uso del otro uniforme”, indicó Brenes en esa oportunidad.

Ante todo este contexto, la Federación emitió un comunicado de prensa en el que brindaba detalles sobre todos estos temas:

“Es falso que la atleta no contará con apoyo en los 8 puestos de hidratación establecidos por los organizadores de la carrera”, cita el texto.

Y agrega: “Las personas encargadas fueron Gabriela Bogantes, hermana de la atleta y entrenadora inscrita oficialmente en este Campeonato, según pedido de la atleta, Marco Brenes por la Fecoa, Jerónimo Bravo, entrenador de uno de los atletas de Ecuador y a la vez entrenador personal de la fondista, quien también colaboró en la asistencia, más el personal de apoyo de la organización para una debida atención de la atleta, por lo que estuvo siempre bien asistida”.

“En el tema del tiquete, como se ha informado a algunos medios que han consultado sobre el tema, cuando Fecoa meses antes contactó a la atleta para coordinar la compra del tiquete de avión de la alajuelense ya ella por decisión propia lo había comprado en una fecha previa a la fecha autorizada de ingreso a la organización”.

Sin embargo, este martes el tema volvió a ser noticia, pues Gabriela Bogantes, hermana de Diana, respondió a la Federación Costarricense de Atletismo.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook, Gabriela refutó lo informado por la Fecoa.

"Las únicas dos personas que asistimos a Diana durante la maratón fuimos Marco Brenes y yo. Yo estuve en un puesto que coincidía en dos puntos de asistencia de la ruta (16.4K / 29K), y Marco en el 19.1K. Jerónimo, el entrenador de Diana, estaba acreditado por la Federación de Ecuador, por lo que no pudo llevar ninguna de las botellas de hidratación de Diana. Siendo así, Diana tuvo hidratación fría, además de agua y compresas de hielo personales solo en tres puestos", publicó Gabriela.

Además, detalló que Brenes tampoco estuvo en el hotel en la madrugada previo a la competencia, y tampoco cuando la fondista realizaba su entrenamiento.

"El día de la maratón, yo llegué al hotel de los atletas a las 4:30 a. m. con toda la hidratación de Diana, compresas de hielo y todo lo necesario para su preparación. Antes de su salida al parque de calentamiento estuvimos Jerónimo y yo, sin presencia de ningún miembro de la Federación. Me encontré con Marco Brenes únicamente en el sitio designado por la organización para entregar las botellas de hidratación al LOC para los cinco puestos en donde no habría personal de la Fecoa apoyando a Diana", agregó.

Y por último, aclaró la razón por la cual ella estaba inscrita como entrenadora y no Bravo.

"La solicitud de acreditación de Jerónimo como entrenador de Diana para el Campeonato Mundial se hizo en junio y, mediante oficio Fecoa SG 33-2025 del 27 de junio, se indicó que no sería posible porque la cuota permitida de oficiales ya estaba completa. Ante esa información, decidimos pagar para que se me acreditara y así pudiera asistir a Diana en los puestos de hidratación, ya que desconocíamos cuántas personas de la Federación la apoyarían", citó Gabriela.

La publicación de la hermana de la deportista tuvo esta culminación: “Y solo para cerrar: yo volvería mil veces a pagar por acompañar y asistir a Diana en todas las competencias que vengan, porque a ella solo le interesa correr dejando el nombre de Costa Rica en lo más alto. Así que a por más, como dicen, ¡esto apenas comienza!".

