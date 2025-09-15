Gerald Drummond clasifica a semifinales de 400 metros vallas en Mundial de Atletismo

El velocista costarricense Gerald Drummond Hernández avanzó a las semifinales de los 400 metros vallas en el Mundial de Atletismo en Tokio, Japón.

Drummond fue cuarto lugar y detuvo el reloj en 48.81, lo que significó su mejor registro de temporada.

Gerald fue ubicado en el carril numero ocho del cuarto heat, mismo que obtuvo como ganadores a Rai Benjamín (Estados Unidos) con un tiempo de 48.15, seguido del alemán Emil Agyekum (48.33) y tercero fue Víctor Ntweng de Botswana con un con 48.54.

El registro del tico lo ubica en el puesto 20 del mundo con posibilidad de ingresar a los 8 mejores del planeta si logra el pase a la gran final.

La semifinal será este martes a las 6 a. m. (hora tica).