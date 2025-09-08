En pista con huecos: así se prepararon los ticos para el Mundial de Atletismo

Los atletas Diana Bogantes, Daniela Rojas y Gerald Drummond competirán en el Mundial de Atletismo, en Tokio, Japón, del 13 al 21 de setiembre.



Bogantes estará en Maratón, mientras que Rojas y Drummond en 400 mts con vallas.

Gran parte de los entrenamientos de Rojas y Drummond los realizaron en la pista de Hatillo, que ya comienza a mostrar un deterioro muy marcado con huecos en la superficie.

Incluso, puede ocasionarles lesiones en su proceso de preparación para la competencia.

Si no es en esta pista, pueden realizar sus prácticas en el Estadio Nacional, pero esta tampoco tiene las condiciones.

¿Qué dice la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa)?

Teletica.com conversó con Marco Brenes, Secretario General de la Fecoa y miembro de la Comisión Técnica, sobre las condiciones de la pista de Hatillo, donde se prepararon los ticos.

—¿Qué opina la Fecoa de la preparación de Daniela Rojas y Gerald Drummond en la pista de Hatillo que ya está muy dañada y en la del Estadio Nacional, que también está en condiciones deplorables?.



Lamentablemente es una triste realidad que el estado de las pistas es bastante malo. El caso de la pista del Estadio Nacional, consideramos se le ha dado un uso desmedido y no propiamente para el atletismo que la tiene en las condiciones actuales, se ha dado apertura para entrenamientos en los últimos años, pero ya llevamos varios sin espacios para competencias por la programación misma del uso del estadio; sin embargo, son las condiciones que el país maneja ante las situaciones ya conocidas del estadio.

En el caso de la pista de Hatillo es mas bien de agradecer la apertura desde hace mucho por parte de la Municipalidad de San José y el Comité de Deportes de abrir un espacio para entrenamientos y competencias en sus instalaciones.

Es claro que con el paso del tiempo se ha deteriorado, si no tuviéramos al menos esta opción nuestros atletas no podrían competir y hubieran perdido opciones reales de clasificarse a este campeonato mundial, ya que tuvimos que solicitar un permiso especial para que se validaran las marcas en esta pista.

Definitivamente es inadecuado entrenar en esas condiciones; sin embargo, es algo que se viene dando no solo ahora y que los atletas han tenido que enfrentar ante las pocas opciones reales de acceso a una pista adecuada y la lentitud en los procesos para mejorarlas. Para los atletas es un sacrificio y se exponen a muchas cosas negativas entrenando en estas condiciones. Es necesario buscar respuestas concretas y tener visión a dónde queremos llegar y que se está haciendo para solucionar estas necesidades inmediatas que limitan el potencial de los atletas

—¿Por qué estos atletas no pueden entrenar en las pistas de las universidades?

El tema con las universidades es que las pistas están definidas como aulas para fines educativos universitarios, por lo que el acceso para entrenamientos y competencias está limitado incluso para los estudiantes y atletas de las propias universidades que se les ofrece un horario de entrenamientos que van acordes con las demandas académicas de las mismas universidades.

Es de reconocer que en los últimos años se ha permitido al menos la presencia de atletas de procesos de selecciones en los torneos universitarios sobre todo en la pista Universidad de Costa Rica, lo que nos ha ayudado en poder completar procesos de Selecciones Nacionales, incluso de llevar a cabo las pruebas de los campeonatos nacionales de obstáculos, ya que la pista de Hatillo tiene un problema con el foso de agua.

En años anteriores se permitió a atletas seleccionados nacionales entrenar en la pista de la UNA por medio de un convenio que existía entre FECOA y UNA, pero por razones administrativas de la UNA no se ha logrado renovar el convenio.



—Pero en estos casos específicos de Gerald y Daniela, dos atletas mundialistas que van a Japón, por qué no pueden entrenar ahí con previa coordinación, no es un campeonato donde habrá muchos atletas, son solo dos seleccionados nacionales...



En el caso de Gerald, si ha entrenado en algunos momentos que ha solicitado y hay espacio de entrenamiento programado en la pista de la Universidad de Costa Rica.