Oficial: Estos son los ticos que competirán en el Mundial de Atletismo

Los costarricenses Gerald Drummond, Daniela Rojas y Diana Bogantes competirán en el Mundial de Atletismo, que se realizará del 13 al 31 de setiembre en Tokio, Japón.

La participación de Drummond, Rojas y Bogantes la confirmó este sábado Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Rojas recibió la confirmación este mismo sábado, pues Drummond y Bogantes ya conocían de su boleto a la competencia.

"Venía llegando a la pista Rafael Ángel Pérez de Hatillo para mi entrenamiento de rutina cuando recibí la noticia de parte de la presidenta de la Fecoa, Geen Clarke. Está más que decir que lo recibí con una gran emoción, alegría y lágrimas", afirmó Rojas en un comunicado de prensa.

Rojas es velocista y su prueba será los 400 metros vallas en femenino. Drummond está inscrito en los 400 metros vallas y Bogantes participará en la maratón.

La marchista Noelia Vargas también estaba para ir al Mundial, pero no podrá asistir por un problema de salud.

Calendario de competencias

Diana Bogantes: Competirá en la maratón el domingo 14 de setiembre.

Daniela Rojas: Competirá en 400 mts vallas el domingo 14 de setiembre en la ronda eliminatoria.

Gerald Drummond: Competirá en la ronda eliminatoria de los 400 mts vallas el 15 de setiembre.