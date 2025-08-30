Gerald Drummond palpita su tercera participación en un Mundial de Atletismo

El velocista costarricense de 400 metros vallas, Gerald Drummond, palpita su tercera participación en el Mundial de Atletismo, que será en Tokio, Japón. El evento será del 13 al 21 de setiembre en el Estadio Nacional de Japón.

La primera cita mundialista fue en Oregon 2022, donde llegó a fase de semifinales ocupando el puesto 13; y en la segunda ocasión, en Budapest 2023, también estuvo en la ronda semifinal y se ubicó en la posición 19.

Rumbo a Tokio, Drummond ocupó el puesto 33 con un total de 1.269 puntos (marca técnica), el promedio de sus cinco mejores eventos realizados entre el 25 de agosto de 2024 y el 24 de agosto de 2025.

“La verdad estoy muy contento de clasificar a mi tercer Mundial de forma consecutiva. Muy satisfecho porque en mis últim﻿os cinco años he estado en las máximas competencias como los Juegos Olímpicos y Mundiales lo que quiere decir que estoy haciendo muy bien las cosas; ha sido mucha disciplina y sacrificio y gracias a ello he clasificado a los principales eventos del planeta”, comentó Drummond.

Gerald viajará a Asia el próximo 7 de setiembre. La ronda eliminatoria se efectuará el lunes 15 de setiembre a las 4:35 a. m. (hora tica). De clasificar a semifinales, estaría compitiendo en esta ronda el miércoles 17 de setiembre a las 6:30 a. m. La final está pactada para el 19 a las 6:15 a. m.



“Este año ha sido difícil para mí y no han salido las cosas como he querido, pero esperemos que para el Mundial pueda hacerlo de la mejor manera y representar a Costa Rica en esta gran cita de muy buena forma”, finalizó el velocista.

