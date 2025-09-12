Este es el horario de los ticos en el Mundial de Atletismo

Los atletas Diana Bogantes, Daniela Rojas y Gerald Drummond competirán en el Mundial de Atletismo, en Tokio, Japón, del 13 al 21 de setiembre.

Bogantes estará en Maratón, mientras que Rojas y Drummond en 400 mts con vallas.

Horario de competencias:

Bogantes, maratón: sábado a las 4:30 p. m.

Rojas, 400 mts con vallas: domingo a las 8:20 p. m.

Drummond, 400 mts vallas: lunes a las 4:35 a. m.

Preparación en pista con huecos

Gran parte de los entrenamientos de Rojas y Drummond los realizaron en la pista de Hatillo, que ya comienza a mostrar un deterioro muy marcado con huecos en la superficie.

Incluso, puede ocasionarles lesiones en su proceso de preparación para la competencia.

Si no es en esta pista, pueden realizar sus prácticas en el Estadio Nacional, pero esta tampoco tiene las condiciones.

Teletica.com conversó con Marco Brenes, Secretario General de la Fecoa y miembro de la Comisión Técnica sobre este tema.

“Lamentablemente es una triste realidad que el estado de las pistas es bastante malo. El caso de la pista del Estadio Nacional, consideramos se le ha dado un uso desmedido y no propiamente para el atletismo que la tiene en las condiciones actuales, se ha dado apertura para entrenamientos en los últimos años, pero ya llevamos varios sin espacios para competencias por la programación misma del uso del estadio; sin embargo, son las condiciones que el país maneja ante las situaciones ya conocidas del estadio”, comentó Brenes.

Sobre la pista de Hatillo, Brenes indicó que “mas bien de agradecer la apertura desde hace mucho por parte de la Municipalidad de San José y el Comité de Deportes de abrir un espacio para entrenamientos y competencias en sus instalaciones”.

Eso sí, Brenes calificó de “inadecuado entrenar en esas condiciones”.

“Es algo que se viene dando no solo ahora y que los atletas han tenido que enfrentar ante las pocas opciones reales de acceso a una pista adecuada y la lentitud en los procesos para mejorarlas. Para los atletas es un sacrificio y se exponen a muchas cosas negativas entrenando en estas condiciones. Es necesario buscar respuestas concretas y tener visión a dónde queremos llegar y que se está haciendo para solucionar estas necesidades inmediatas que limitan el potencial de los atletas”, enfatizó Brenes.