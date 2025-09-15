Gerald Drummond tras avanzar a semifinales del Mundial: “Estoy muy contento”

El velocista costarricense Gerald Drummond dijo estar “muy contento” tras lograr la clasificación a las semifinales de los 400 metros vallas del Mundial de Tokio, Japón.

Drummond reconoció que la temporada ha sido “bastante difícil”, pero se preparó para que la cita mundialista fuera su pico más alto de rendimiento.

"Estoy muy contento con el desempeño de hoy en la primera ronda del Mundial. Es mi mejor marca de la temporada, que ha sido bastante difícil para mí. Desde el inicio sabíamos que el momento para correr rápido era el Mundial, y eso fue lo que tratamos de planificar. Por el momento ha salido muy bien", comentó Gerald.

El final de la competencia por la que Gerald logró avanzar a semifinales fue de infarto, pues logró rebasar en los últimos meses al jamaicano Roshawn Clarke y terminó con un tiempo de 48.81 segundos.

El atleta destacó que ahora se enfocará en el descanso y la recuperación previo a entrar de nuevo a la pista este martes a las 6 a. m. (hora de Costa Rica).

Gerald deberá hacerle frente al tercer heat, en el que correrá en el carril número cuatro. Avanzarán a la final los dos primeros de cada serie y los dos mejores tiempos de todos los heats clasificatorios para tener a los ocho atletas que disputarán las medallas.

