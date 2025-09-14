Diana Bogantes logró el puesto 55 en la maratón del Mundial de Atletismo

Orgullo nacional. La atleta costarricense Diana Bogantes abrió la participación tica en el Mundial de Atletismo de Tokio al participar en la prueba de la Maratón Femenina.

La tica consiguió este sábado, gracias a sus esfuerzos individuales, una marca de 2 horas 54 minutos 2 segundos que le permitió ubicarse en el puesto 55 de 73 atletas participantes.

Cabe resaltar que 10 atletas que no lograron terminar la prueba, que a la vez contó con una temperatura de entre los 23 a los 28 grados en la ciudad de Tokio. Bogantes ingresó al Estadio Olímpico de Tokio como novena de América.

La medalla de oro la ganó la keniana Peres Jepchirchir con un tiempo de 2.24.43. La presea de plata fue alcanzada por la etíope Tigst Assefa con 2.24.45 y la medalla de bronce fue ganada por Julia Parternain con 2.27.23, dando así la sorpresa al ser la primera fondista uruguaya en ganar dicha una medalla en un la maratón de un Mundial Mayor.

La siguiente tica en competir será Daniela Rojas quien debutará en los Mundiales Mayores en los 400 metros vallas a las 8:44 p. m. (hora de Costa Rica), ella competirá en el tercer heat y buscará una buena marca que le permita alcanzar las semifinales.