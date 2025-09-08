Atletas ticos al Mundial de Atletismo en Tokio sin entrenador, con técnico inscrito por Ecuador y viaje de federativos

Los atletas Diana Bogantes, Daniela Rojas y Gerald Drummond competirán en el Mundial de Atletismo, en Tokio, Japón, del 13 al 21 de setiembre.​



Bogantes estará en Maratón, mientras que Rojas y Drummond en 400 mts con vallas. Los tres viven realidades distintas de cara a la cita mundialista.



La fondista va costéandose los tiquetes a Tokio, mientras su entrenador Jerónimo Bravo está inscrito por Ecuador, pues tiene otro atleta que estará en la justa.

En el caso de Rojas y Gerald, su entrenador es el mismo: Emmanuel Chanto, quien no irá a las justas.

Teletica.com tuvo una entrevista con Marco Brenes, Secretario General de la Federación Costarricense de Atletismo y miembro de la Comisión Técnica de la Fecoa, para referirse a estos temas.

—Tengo entendido que Diana Bogantes va al Mundial costeándose todo: ¿La Fecoa no les dio a los atletas dinero para ir al Mundial?

En el caso de Diana Bogantes, el tema es que ella se adelantó y compró los tiquetes por su cuenta, nosotros en su momento le dijimos que nosotros nos encargábamos de gestionar los tiquetes de viaje, pero ella ya los había adquirido incluso con fecha de salida antes de la autorizada por la World Athletics y el comité organizador local para recibir a los atletas, por lo que nos fue imposible gestionar sus tiquetes tal y como lo hicimos con Gerald y Daniela.

—¿Y los atletas van con viaticos de la Fecoa?

En el caso de Gerald, solicitó apoyo del Comité Olímpico y este se lo brindó, Daniela no solicitó, el Comité Organizador cubre todas las necesidades de los atletas, de igual manera, si se necesita algo extra que el Comité Organizador no brinde, puede ser gestionado para que sea cubierto por la Federación. La Federación no puede cubrir rubros específicos de viáticos, sin embargo si cubre por rubros de gastos por imprevistos que se presenten.

—Emmanuel Chanto, entrenador de Daniela y Gerald no asistirá al Mundial:¿Por qué no va un entrenador de dos mundialistas, pero sí va usted por parte de la Fecoa y también doña Geen Clark como presidenta de la Fecoa?

El caso con Emanuel Chanto es que en diferentes ocasiones se le ha invitado y postulado para que sea parte de las delegaciones en las que han participado sus atletas y por sus compromisos laborales y personales no ha podido asistir.

En mi caso, soy el director de Selecciones Nacionales y he acompañado a Gerald en diferentes procesos por solicitud del mismo Gerald al no poder contar con la participación de su entrenador. Conozco sus procesos y mantengo constante comunicación con los atletas y su entrenador, no solo para este evento sino durante toda la temporada, me he encargado de gestionarles toda la coordinación de apoyo con el CON, la coordinación de sus campamentos de entrenamiento en España y cuento con la experiencia y conocimientos para apoyarles en lo que sea necesario, siempre en constante comunicación con Emanuel.

En el caso de doña Geen, ella como presidenta asiste además del campeonato mundial al congreso mundial de la World Athletics, donde se analizan diferentes temas del atletismo desde la parte administrativa y va con varias misiones para tratar con la cúpula de la World Athletics, que podrían beneficiar a nuestro atletismo.

Yo voy encargado de la parte deportiva y he coordinado todos los aspectos logísticos de la participación de los atletas desde la inscripción hasta el acompañamiento necesario en sus entrenamientos previos y sus competencias.

