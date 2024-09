Amalia Ortuño, pentacampeona Mundial de CrossFit Adaptado: "Sueñen en grande"

La deportista costarricense Amalia Ortuño continúa escribiendo páginas históricas en el CrossFit Adaptado.

Ortuño se consagró Pentacampeona Mundial y además logró ganar cuatro veces Fittest on Earth, que significa que ha estado en lo más alto del podio de los CrossFit Games Adaptado en cuatro oportunidades.

Ortuño publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dejó un claro mensaje, que se centra en "soñar en grande".

"Hoy se me acercó una persona de la organización y cuando me ponía la medalla me dijo: 'Amalia, mi admiración por usted es demasiado grande. Gracias por nunca, nunca, darte por vencida, a pesar de todo, siempre salís adelante…' Y creo que esto resume todo. Sueñen, sueñen mucho y muy grande... y las cosas llegarán", comentó Ortuño.