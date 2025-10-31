Lo más destacado de las últimas horas
INAMU rechaza declaraciones de Rándall Zúñiga: "Es totalmente falso" .
La institución se pronunció al respecto luego que el director del OIJ afirmara que funcionarios de esta institución están ofreciendo becas escolares y otros beneficios a cambio de que lo denuncien por violación.
https://www.teletica.com/nacional/inamu-rechaza-declaraciones-de-randall-zuniga-es-totalmente-falso_396280
"Sigan orando": Las primeras palabras de monseñor Román al salir del hospital
Durante su mensaje, Román compartió una reflexión espiritual sobre lo vivido.
https://www.teletica.com/nacional/sigan-orando-las-primeras-palabras-de-monsenor-roman-al-salir-del-hospital_396282
Candidatos presidenciales acuerpan al TSE en medio de disputa con Chaves
Aspirantes de diversos partidos políticos cerraron filas en torno a la autoridad electoral y su presidenta, Eugenia Zamora.
https://www.teletica.com/politica/candidatos-presidenciales-acuerpan-al-tse-en-medio-de-disputa-con-chaves_396264
La Liga sueña con tricampeonato en Copa Centroamericana
Los manudos vencieron en penales al Olimpia de Honduras.
https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/la-liga-suena-con-tricampeonato-en-copa-centroamericana_396283
Keylor Navas sobre eliminatoria: "Ya pasó Navidad, no podemos regalar nada más"
La entrevista completa con el portero usted la podrá disfrutar este domingo a las 9 a. m. en Teletica Deportes y el App TDMAX.
https://www.teletica.com/legionarios/keylor-navas-sobre-eliminatoria-ya-paso-navidad-no-podemos-regalar-nada-mas_396277