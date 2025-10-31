EN VIVO
INAMU rechaza declaraciones de Rándall Zúñiga: "Es totalmente falso" .

Por Teletica.com Redacción 31 de octubre de 2025, 6:30 AM

La institución se pronunció al respecto luego que el director del OIJ afirmara que funcionarios de esta institución están ofreciendo becas escolares y otros beneficios a cambio de que lo denuncien por violación. 

https://www.teletica.com/nacional/inamu-rechaza-declaraciones-de-randall-zuniga-es-totalmente-falso_396280 

"Sigan orando": Las primeras palabras de monseñor Román al salir del hospital 

Durante su mensaje, Román compartió una reflexión espiritual sobre lo vivido. 

https://www.teletica.com/nacional/sigan-orando-las-primeras-palabras-de-monsenor-roman-al-salir-del-hospital_396282 

Candidatos presidenciales acuerpan al TSE en medio de disputa con Chaves 

Aspirantes de diversos partidos políticos cerraron filas en torno a la autoridad electoral y su presidenta, Eugenia Zamora. 

https://www.teletica.com/politica/candidatos-presidenciales-acuerpan-al-tse-en-medio-de-disputa-con-chaves_396264 

La Liga sueña con tricampeonato en Copa Centroamericana 

Los manudos vencieron en penales al Olimpia de Honduras. 

https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/la-liga-suena-con-tricampeonato-en-copa-centroamericana_396283 

Keylor Navas sobre eliminatoria: "Ya pasó Navidad, no podemos regalar nada más" 

La entrevista completa con el portero usted la podrá disfrutar este domingo a las 9 a. m. en Teletica Deportes y el App TDMAX. 

https://www.teletica.com/legionarios/keylor-navas-sobre-eliminatoria-ya-paso-navidad-no-podemos-regalar-nada-mas_396277 

