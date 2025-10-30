Candidatos presidenciales acuerpan al TSE en medio de disputa con Chaves

Aspirantes a la Presidencia de diversos partidos políticos expresaron, este jueves, su respaldo absoluto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y su presidenta, Eugenia Zamora, luego del histórico pronunciamiento que la autoridad electoral dedicó a Rodrigo Chaves.



Ese mensaje, donde aparecen Zamora y el resto de su cuerpo de magistrados, exige respeto al mandatario, al tiempo que lo acusa de amenazar la paz y estabilidad política del país.



“Sin árbitro no hay juego limpio, sin respeto no hay democracia. Costa Rica no puede permitir que se socaven las instituciones que garantizan nuestra libertad”, aseguró Ana Virginia Calzada, candidata del Partido Centro Democrático y Social.







Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático, recordó también que la institucionalidad no está, ni debe estar, al servicio de una sola persona, sino de todo el país.





José Aguilar, cabeza de Avanza, aseguró que él y su agrupación defienden un absoluto apoyo a la institucionalidad, el imperio de la ley y la credibilidad del tribunal electoral como elementos que no deben, nunca, ponerse en juego.





Desde Nueva República, Fabricio Alvarado recordó que el mismo tribunal que hoy Chaves ataca es el que validó los resultados que lo hicieron Presidente en 2022 y que no debería ser él el protagonista de este proceso electoral.





En idéntico sentido se pronunció Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática, quien recordó que los 20 aspirantes a la Presidencia no han podido darse a conocer porque la discusión electoral sigue centrada en Chaves.





Álvaro Ramos, aspirante de Liberación Nacional, calificó como inaceptable que un órgano ejemplar en el mundo entero, como el TSE, deba salir a desmentir lo dicho por un Presidente de la República.





Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, expresó su confianza absoluta en la imparcialidad del Tribunal de cara a los venideros comicios.



Por su parte, el frenteamplista Ariel Robles se sumó al llamado que hizo hoy el TSE y pidió a Chaves respeto por la institucionalidad, la democracia y que el debate sea de ideas y no de ataques.



Tania Molina, candidata a la V ﻿ icepresidencia del Liberal Progresista, aseguró que el partido da su total apoyo y respeto a Eugenia Zamora y el TSE, pues no es permitido que se siembre duda ni se debilite la confianza del Estado de derecho.