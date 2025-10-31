"Sigan orando": Las primeras palabras de monseñor Román al salir del hospital

Este jueves 30 de octubre, a las 5 de la tarde, monseñor Javier Román, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, fue dado de alta tras permanecer hospitalizado desde el sábado anterior, luego de sufrir un infarto masivo fulminante.

El líder religioso continuará ahora con un proceso de rehabilitación que se extenderá por aproximadamente tres meses, tiempo durante el cual deberá guardar reposo y seguir estrictamente las indicaciones médicas.

En un video difundido por la Iglesia, Román agradeció a quienes se han unido en oración por su salud, así como al personal médico que lo atendió durante los días críticos. “Sigan orando por mí para que yo pueda seguir sirviendo al Señor hasta donde Él quiera”, expresó con emoción.

El obispo explicó que fue intervenido quirúrgicamente de emergencia y que, gracias a una evolución positiva, podrá retomar sus funciones de forma paulatina, tanto en la Diócesis de Limón como en la presidencia de la Conferencia Episcopal.

También pidió disculpas por no poder responder todos los mensajes y buenos deseos recibidos: “Pero todos los he visto”, aseguró.

Durante su mensaje, Román compartió una reflexión espiritual sobre lo vivido:



“En este jueves eucarístico, mi alma se llena de gratitud al contemplar el milagro de la vida. Dios me sostuvo con su mano poderosa y me concedió una nueva oportunidad tras un infarto masivo. Sentí su amor en cada oración, en cada pensamiento, en cada palabra de aliento de ustedes, que fueron mi fuerza cuando las mías se agotaban. Vivir es un regalo divino, y hoy solo puedo decir: Gracias, Señor, ¡por tu infinita misericordia!".