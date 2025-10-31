INAMU rechaza declaraciones de Rándall Zúñiga: "Es totalmente falso"

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) rechazó las declaraciones del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, quien denunció que al menos dos mujeres lo contactaron para indicarle que hay funcionarios de esta institución ofreciendo becas escolares y otros beneficios a cambio de que lo denuncien por violación.

Tras una consulta realizada por Teletica.com, en la entidad aseguraron que “es totalmente falso que desde el INAMU estemos contactando a mujeres para ofrecerles diferentes beneficios estatales y subsidios a cambio de interponer denuncias contra Rándall Zúñiga, director del OIJ”.

Zúñiga aseguró que una de las mujeres ya presentó una denuncia ante la Fiscalía en Turrialba esta tarde, mientras que otra lo hará este viernes en San José.

“Lo que te puedo decir directamente, con base en la denuncia que me pasaron, con fotografía, es que esta persona, funcionarios del INAMU, le ofrecieron becas escolares y también que la sacaban de la casa y la reubicaban en otro lado con beneficios del IMAS y demás".

El director explicó que estas dos mujeres son contactos suyos de Facebook a las que no conoce ni con las que tiene relación, pero que le informaron lo sucedido.

En el INAMU agregaron que ellos lo que hacen es “ofrecer a las mujeres víctimas de violencia de género servicios legales y psicológicos que nos caracteriza, así como planes de emergencia para protegerlas y los apoyos económicos para transporte cuando estos son requeridos por las mujeres, así está estipulado en la normativa institucional”.

El jerarca del OIJ está en el centro de la polémica luego de que esta semana trascendieran tres denuncias por presunta violación presentadas en su contra.