La Liga sueña con tricampeonato en Copa Centroamericana

La Liga sueña con el tricampeonato de Copa Centroamericana. Así como lo lee: nadie le pone la mano encima al club costarricense en el torneo regional.

Alajuelense y Óscar Ramírez lo hicieron de nuevo: así es el fútbol y así es el Macho, hay que sufrir en este tipo de series.

El cuadro rojinegro venció 3-0 en penales al Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Lo silenció por completo con una tanda de penales brillante para los erizos y terrible para los hondureños.

El bicampeón nunca se dio por menos, de esto no hay duda. Se negó a morir una y otra vez. Comenzó abajo en el marcador en el Morera Soto y en suelo catracho, pero siempre igualó y obligó a los tiempos extras y hasta penales.

El portero uruguayo Washington Ortega fue figura al taparle un penal a Jorge Benguché. Se adelantó en dos cobros y por este motivo le sacaron cartulina amarilla.

Alexis Gamboa, Ronald Matarrita y Guillermo Villalobos marcaron para los manudos. Los tres cobros fueron perfectos, con fuerza, colocación y mucha confianza.

Por el Olimpia fallaron Carlos Sánchez y Kevin López.

El partido.

Las fuerzas entre ambos equipos fue muy pareja. Eso lo refleja el 2-2 en el marcador global durante los 180 minutos.

El juego se tuvo que ir a tiempos extras luego del 1-1 en Tegucigalpa.

Fue un tiempo para cada equipo durante los 90 minutos. La primera parte para los locales, la segunda para la visita.

El atacante Jorge Benguché marcó al 36' luego de una gran acción personal de Jerry Bengtson.

Al 70' llegó el empate por medio del veloz atacante Anthony Hernández, quien venció al arquero rival con un potente remate.