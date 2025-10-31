Keylor Navas sobre eliminatoria: "Ya pasó Navidad, no podemos regalar nada más"

Así califica Keylor Navas el momento actual de la Selección Nacional: "No podemos regalar nada, yo creo que los regalos ya pasaron, ya pasó Navidad, y digamos que, digámoslo así, ya no podemos regalar nada más porque nos puede costar un Mundial y lo tenemos muy presente".

El capitán de Pumas y de la Tricolor conversó en exclusiva con el periodista Miguel Calderón de Teletica Deportes en Ciudad de México, sobre los partidos que se le vienen a Costa Rica busca del boleto al Mundial.

"Son dos finales para nosotros, yo creo que nosotros como futbolistas sabemos el compromiso y la responsabilidad que tenemos", comentó Navas.

El arquero, también, hizo un balance de los cuatro partidos disputados en la eliminatoria y los puntos de mejora para sacar las dos victorias cruciales ante Haití y Honduras.

"El equipo creció un poco en madurez, en experiencia y en una eliminatoria todo esto cuenta, creo que tenemos que ir a jugar con una mentalidad muy tranquila, pero con un corazón caliente. Esperemos que estos dos partidos sean claros, tengamos esa unión de grupo, de país, yo creo que estamos todos juntos para ir al Mundial. "Si bien es cierto, nosotros representamos a todo nuestro pueblo dentro de la cancha, pero yo creo que fuera también, que cada uno pueda aportar su granito de arena", agregó.

La entrevista completa con Keylor Navas usted la podrá disfrutar este domingo en Teletica Deportes y en la aplicación de TDMAX a partir de las nueve de la mañana.

