Los efectos indirectos de Melissa dejan 91 albergados y daños en Guanacaste y Puntarenas.

Por Teletica.com Redacción 29 de octubre de 2025, 6:54 AM

Efectos indirectos de Melissa dejan 91 albergados y daños en Guanacaste y Zona Sur 

Estas son las acciones que realiza la CNE ante la persistencia de lluvias y la afectación en comunidades vulnerables. 

https://www.teletica.com/sucesos/efectos-indirectos-de-melissa-dejan-91-albergados-y-danos-en-guanacaste-y-zona-sur_396120 

Tica en Jamaica tras el paso de Melissa: "Fue desgarrador" 

En la isla caribeña hay 25 costarricenses, todos se reportan fuera de peligro. 

https://www.teletica.com/internacional/tica-en-jamaica-tras-el-paso-de-melissa-fue-desgarrador_396130

El extremadamente peligroso huracán Melissa llega a Cuba

El ciclón, debilitado a categoría tres, llega a la isla tras golpear Jamaica, declarada "zona de desastre por las autoridades".

https://www.teletica.com/deutsche-welle/el-extremadamente-peligroso-huracan-melissa-llega-a-cuba_396139

¿Debe seguir el director del OIJ tras denuncias en su contra? Esto dicen sindicatos

Paralelamente, el jefe de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, encara un proceso disciplinario en la Inspección Judicial.

https://www.teletica.com/nacional/debe-seguir-el-director-del-oij-tras-denuncias-en-su-contra-esto-dicen-sindicatos_396089

Comisión que analiza desafuero de Chaves convoca en audiencia al mandatario 

El órgano además rechazó, por mayoría, recibir a la presidenta del TSE, Eugenia Zamora. 

https://www.teletica.com/politica/comision-que-analiza-desafuero-de-chaves-convoca-en-audiencia-al-mandatario_396125 

¿Cuál es nombre de la avenida central?: La pregunta que puso en jaque a jugador de QQSM 

Por su parte, el otro participante se retiró tras la pregunta ¿Cuál mamífero es conocido como "el unicornio del mar"? 

https://www.teletica.com/qqsm/cual-es-nombre-de-la-avenida-central-la-pregunta-que-puso-en-jaque-a-jugador-de-qqsm_396131 

Con goleada incluida: Cartaginés logra boleto a Concacaf 

Los blanquiazules triunfaron de manera contundente frente al Motagua en Honduras. 

https://www.teletica.com/club-sport-cartagines/con-goleada-incluida-cartagines-logra-boleto-a-concacaf_396135 

