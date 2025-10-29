Lo más destacado de las últimas horas
Efectos indirectos de Melissa dejan 91 albergados y daños en Guanacaste y Zona Sur
Estas son las acciones que realiza la CNE ante la persistencia de lluvias y la afectación en comunidades vulnerables.
Tica en Jamaica tras el paso de Melissa: "Fue desgarrador"
En la isla caribeña hay 25 costarricenses, todos se reportan fuera de peligro.
El extremadamente peligroso huracán Melissa llega a Cuba
El ciclón, debilitado a categoría tres, llega a la isla tras golpear Jamaica, declarada "zona de desastre por las autoridades".
¿Debe seguir el director del OIJ tras denuncias en su contra? Esto dicen sindicatos
Paralelamente, el jefe de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, encara un proceso disciplinario en la Inspección Judicial.
Comisión que analiza desafuero de Chaves convoca en audiencia al mandatario
El órgano además rechazó, por mayoría, recibir a la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.
¿Cuál es nombre de la avenida central?: La pregunta que puso en jaque a jugador de QQSM
Por su parte, el otro participante se retiró tras la pregunta ¿Cuál mamífero es conocido como "el unicornio del mar"?
Con goleada incluida: Cartaginés logra boleto a Concacaf
Los blanquiazules triunfaron de manera contundente frente al Motagua en Honduras.
