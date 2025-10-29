Con goleada incluida: Cartaginés logra boleto a Concacaf
Los blanquiazules triunfaron de manera contundente frente al Motagua en Honduras.
Cartaginés vivió una de sus noches más alegres en los últimos meses. Una goleada internacional que llena de orgullo a sus aficionados, jugadores, cuerpo técnico y toda la institución.
La sonrisa la dibuja Andrés Carevic con una goleada 1-3 ante el Motagua en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Este triunfo le permite al cuadro brumoso obtener el boleto a la siguiente edición de la Copa de Campeones de Concacaf.
El equipo tico fue muy superior al Motagua tanto en Costa Rica como en Honduras. Manejó la serie de principio a fin. Fue una victoria sin apelaciones.
Bernal Alfaro (56'), Marco Ureña (73') y Mauro Quiroga (79') m arcaron para los blanquiazules.
Por su parte, Clever Portillo (70') concretó el descuento.
El Cartaginés llegó a suelo catracho con una ventaja de 1-0 que le permitió manejar muy bien el partido. La estrategia y lectura de Carevic fue la adecuada: mucho orden en defensa; de hecho, el equipo no sufrió.
Conforme pasaron los minutos en el complemento, el cuadro brumoso supo atacar y golpear al Motagua no una ni dos, sino en tres oportunidades.
Gran victoria de Cartaginés que sirve de regocijo para lo que viene en el torneo nacional.