Con goleada incluida: Cartaginés logra boleto a Concacaf

Cartaginés vivió una de sus noches más alegres en los últimos meses. Una goleada internacional que llena de orgullo a sus aficionados, jugadores, cuerpo técnico y toda la institución.

La sonrisa la dibuja Andrés Carevic con una goleada 1-3 ante el Motagua en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Este triunfo le permite al cuadro brumoso obtener el boleto a la siguiente edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

El equipo tico fue muy superior al Motagua tanto en Costa Rica como en Honduras. Manejó la serie de principio a fin. Fue una victoria sin apelaciones.

﻿Bernal Alfaro (56'), Marco Ureña (73') y Mauro Quiroga (79') m﻿arcaron para los blanquiazules.



Por su parte, Clever Portillo (70') concretó el descuento.



El Cartaginés llegó a suelo catracho con una ventaja de 1-0 que le permitió manejar muy bien el partido. La estrategia y lectura de Carevic fue la adecuada: mucho orden en defensa; de hecho, el equipo no sufrió.

Conforme pasaron los minutos en el complemento, el cuadro brumoso supo atacar y golpear al Motagua no una ni dos, sino en tres oportunidades.

Gran victoria de Cartaginés que sirve de regocijo para lo que viene en el torneo nacional.