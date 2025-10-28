Efectos indirectos de Melissa dejan 91 albergados y daños en Guanacaste y Zona Sur

Los efectos indirectos del huracán Melissa han provocado emergencias en varias regiones del país, especialmente en la vertiente del Pacífico, donde las fuertes lluvias causaron inundaciones, daños en casas e interrupciones en la infraestructura vial. Casi 100 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares.

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), dijo que se ha desplegado una coordinación interinstitucional para atender a las comunidades impactadas.

“Las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo están enfocadas en acciones de atención humanitaria, limpieza de caminos y valoración de daños en viviendas e infraestructura”, señaló.

Hasta el momento, se han habilitado cinco albergues temporales en Puerto Jiménez, Santa Cruz y Cóbano, donde han sido trasladadas 91 personas, pero este número podría aumentar, ya que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que las lluvias continuarán durante la noche de este martes.

De acuerdo con los datos suministrados por la CNE la tarde de este martes, en Guanacaste, los cantones más afectados son Santa Cruz, Nandayure, Nicoya y Carrillo. En Nandayure, el desbordamiento del río San Pablo afectó aproximadamente 30 viviendas. Además, la escuela de Esterones en Sámara también sufrió daños por las precipitaciones.

Mientras que en la Zona Sur, los cantones de Osa, Puerto Jiménez, Corredores y Coto Brus enfrentan condiciones críticas. Las acciones se han centrado en la entrega de ayuda humanitaria, limpieza de vías, evaluación de infraestructura y vigilancia de cauces ante el riesgo de crecidas.

La CNE mantiene activos los Comités Municipales de Emergencia y hace un llamado a la población a mantenerse vigilante y seguir las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta; además de informarse por canales y medios oficiales.