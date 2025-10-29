Tica en Jamaica tras el paso de Melissa: "Fue desgarrador"

Cindy Salas, una costarricense en Jamaica, relató a Telenoticias los duros momentos que vivió en la isla tras el paso del huracán Melissa, el más potente que ha golpeado el territorio jamaiquino.



“Fue desgarrador. Se estaban sintiendo vientos muy potentes… sentí miedo”, expresó Salas al describir la intensidad del fenómeno que azotó la región en las últimas horas (ver video adjunto).



El huracán Melissa provocó severos daños en infraestructuras, cortes de energía y complicaciones en las comunicaciones en distintas zonas del país caribeño.



En Jamaica hay al menos 25 costarricenses, quienes, según reportes preliminares, se encuentran fuera de peligro, aunque muchos enfrentan dificultades por los efectos del temporal.

