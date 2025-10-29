¿Cuál es nombre de la avenida central?: La pregunta que puso en jaque a jugador de QQSM

Un ingeniero industrial y un médico general fueron los dos profesionales que tuvieron la oportunidad de sentarse en la “silla caliente” del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de Teletica, la noche de este martes.

El primero en concursar fue Daniel Montoya, quien se retiró con ₡800 mil.

“Participé porque es una meta que he tenido para seguir ampliando mis conocimientos y medir todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, para mí es importante explorar mis conocimientos y ponerlos aprueba”, contó el vecino de Escazú.

El ingeniero industrial de 31 años aseguró que sus papás son su motor de vida y quiere compartir el premio con ellos.

El vecino de Escazú llegó hasta la pregunta siete, si acertaba se ganaba ₡1.2 millones, pero al quedarse sin comodines mejor se retiró con sus ₡800 mil asegurados.

La pregunta que dejó en el camino a Montoya fue:

¿Cuál mamífero es conocido como "el unicornio del mar"?

A: El manatí

B: La nutria

C: El narval (Respuesta definitiva)

D: La morsa

Segundo participante

Por su parte, Marco Antonio Phillips fue el segundo concursante de la noche, este médico general se retiró con ₡2.5 millones.

“Me gusta salirme de mi zona de confort, porque cuando uno lo hace crece de alguna forma, es una buena forma de medirse, es una emoción”, contó el joven de 35 años.

El doctor estuvo a una pregunta de llegar a la segunda zona segura (₡3.5 millones), pero tampoco sabía la respuesta y no quiso arriesgarse, así que mejor se retiró.

La pregunta 10 que frenó al doctor fue:

El nombre oficial de la avenida central de San José es:

A: Juan Rafael Mora Porras

B: Mauro Fernández Acuña

C: José María Castro Madriz

D: Rogelio Fernández Güell (Respuesta correcta)

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.