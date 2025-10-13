Hamás entrega 20 rehenes vivos mientras Israel libera 250 presos palestinos

Israel también dejó libres 1.700 personas que fueron detenidas durante su incursión militar en la Franja de Gaza como parte del acuerdo de cese el fuego.

Trump dice que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado"

El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro Netanyahu, acerca de que las operaciones militares israelíes no han acabado por completo.

Dos menores mueren ahogados en piscina de Alajuela

La Cruz Roja confirmó que se les practicaron maniobras por más de 30 minutos, pero no fue posible reanimarlos.



Lluvias de este domingo provocaron inundaciones en Guanacaste y Puntarenas

El Instituto Meteorológico Nacional pronostica que las lluvias continuarán durante este lunes.



Tercera eliminación de MQB: "Chiqui" Brenes y Daniel Montoya son los nuevos nominados

Ahora el humorista y el exfutbolista requieren su apoyo para seguir en competencia. El famoso que menos apoyo del público reciba, se despedirá de la competencia el próximo domingo.



Miguel Herrera: "Tenemos que salir a buscar el partido, pero con equilibrio"

El seleccionador nacional analizó el juego frente a Nicaragua por la eliminatoria mundialista de Concacaf.



