Dos menores mueren ahogados en piscina de Alajuela

Dos menores de 10 y 12 años de edad perdieron la vida la tarde de este domingo en Tacacorí de Alajuela.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el hecho se registró minutos antes de las 6 p. m. en unas piscinas de la zona.

“A la llegada del recurso se valoran ambos en paro cardiorrespiratorio, se les brindan maniobras por más de 30 minutos, ambos sin signos vitales”, precisaron las autoridades de rescate.

Al lugar se hicieron presentes una unidad de soporte avanzado y otra básica.

De momento no se tienen mayores detalles del trágico hecho.