Tercera eliminación de MQB: "Chiqui" Brenes y Daniel Montoya son los nuevos nominados

Diez famosos debutaron en la pista de Mira quién baila (MQB) segunda temporada y conforme avanza la competencia, la exigencia aumenta y algunas de estas figuras reconocidas del panorama nacional han tenido que decir adiós.

En la tercera semana de competencia, la ex reina de belleza Ivonne Cerdas se despidió del concurso y el pasado domingo, en la cuarta gala, la periodista Thais Alfaro fue expulsada del reality.

Pese a que este domingo 12 de octubre no hubo eliminado, el panel de jueces eligió a dos parejas que irán a "zona de riesgo". Los nominados son Randall "Chiqui" Brenes y Daniel Montoya.

"Quiero dedicarle unas palabras a todos. Estamos de acuerdo los cuatro es que el nivel de esta temporada nos dificulta tomar decisiones. Cada detalle marcará entre estar nominado y ganar el Wow", dijo el experto Isaac Rovira antes de dar la noticia.

El famoso que menos apoyo reciba del público, será eliminado el próximo domingo, en la sexta gala del concurso.

La pareja eliminada donará $3.000 a la causa social que apoyan desde el inicio de la temporada. Por otro lado, la figura que se quede, seguirá compitiendo por lograr el primer lugar del reality y obtener el premio máximo de la competencia: $15.000 para su fundación.

​¿Cómo votar?

El sistema de votación ya está abierto. Usted puede apoyar a su favorito ingresando a https://votos.teletica.com, enviando un mensaje de WhatsApp al 6070-0777 o usando las etiquetas #TeamChiqui o #TeamDani. Recuerde que tiene la posibilidad de votar hasta siete veces por día.

Siga este formato de baile los domingos de 7 p.m. a 9 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.





