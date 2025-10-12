Miguel Herrera: "Tenemos que salir a buscar el partido, pero con equilibrio"

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, brindó su análisis previo al juego de este lunes a las 8 p. m. ante Nicaragua en el Estadio Nacional.



Esto fue lo que dijo Herrera en conferencia de prensa:













Cambios obligados: Tenemos que hacer dos modificaciones, vamos a cerrar filas para probar el 11, estamos concentrados porque tenemos obligaciones, vamos a salir con la obligación de ganar.



Celso Borges: Vamos a esperar hasta mañana para ver cómo se siente Celso, está haciendo mucha rehabilitación. Hoy será su primer día en cancha y veremos cómo sigue.



Más ofensivo: Tenemos que salir a buscar el partido, pero con equilibrio, esperamos ser certeros y sacar el resultado. Vamos a buscar el resultado desde el inicio del partido.



Ganar por muchos goles: Vamos a buscar el resultado, primero hay que ganar, antes de pensar en muchos goles. Si metemos el primero hay que pensar en el segundo.



Ambiente: No tenemos otro argumento que ganar, hemos estado en dos partidos arriba y no hemos aprovechado la ventaja. En Honduras rayamos en un partido defensivo perfecto, pero no anotamos. Nos falta ganar para seguir peleando.



Balón parado: Llegamos tarde (a la conferencia) porque, precisamente, estamos trabajando el balón parado. Estamos conscientes de que hay que mejorar en esa parte. Si cambié de hombre fue porque Manfred salió a medio tiempo y tenía que cobrar otro. Sí, Manfred lo hizo mal, no lo hizo bien en los primeros disparos, pero en el segundo tiempo los cobró Murillo porque Manfred no estaba en la cancha.



Manfred Ugalde como extremo y Jayland como lateral: Los cambios en el partido pasado se dan porque Jeyland no viene de jugar muchos minutos con su club. Nosotros pensamos en el tamaño de nuestros jugadores y pensamos en él, no tuvo un buen partido, por eso hice el cambio con Haxzel Quirós. Lo de Manfred fue pedido para tener espacio. Lo de Manfred fue por una tarjeta y no pretendo perder un jugador para los siguientes partidos por un descuido.



Arbitraje: Falta más criterio, el VAR es una herramienta muy buena, que el árbitro vaya a revisar, es muy claro el penal que no le marcan a Alonso en Honduras o el que nos marcan en Nicaragua, lo analizamos, lo vemos, pero el árbitro tomó su decisión. Por lo menos eso, que nos digan que voy a usarla si no la tengo tan clara. La jugada de Alonso en Honduras es muy revisable, si lo marca o no es cosa de él, pero que lo revise. Son errores humanos.

Mensaje hacia el camerino: No sé qué parte de mi expresión corporal viste (ante Haití). Yo lo que hago es decirle al equipo que fuéramos con todo y se logró el empate y luego queríamos buscar la victoria. Una cosa es salir enojado y otra derrotado. Nunca bajo los brazos.