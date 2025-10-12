Vargas: "No es el escenario que deseamos cuando comenzó la eliminatoria"

Lo más destacado
El defensor de La Sele afirma que el juego ante Nicaragua es un buen día para cambiar el rumbo.
El defensor de la Selección Nacional, Juan Pablo Vargas, reconoció que el escenario actual no es el que se esperaba antes de que iniciara la eliminatoria mundialista de Concacaf.
"Si lo vemos hacia atrás, por supuesto que no es el escenario que deseamos cuando comenzaron las eliminatorias", aseguró Vargas este domingo en el Proyecto Gol.
Según el defensor, la Tricolor se prepara para enfrentar este lunes a las 8 p. m. a Nicaragua y el grupo se propuso "ganar todos los partidos".
"Me gusta ver más hacia adelante que ya lo que pasó, pasó, no lo podemos cambiar, así hayan errores por mejorar, cosas por corregir, por supuesto siempre, pero creo que es de mañana en adelante y necesitamos el triunfo, sí o sí", añadió.
Además, el zaguero del Millonarios de Colombia aseguró que este partido contra los pinoleros "no es como en otras ocasiones, donde por supuesto todos queremos ganar, pero uno dice bueno, si no ganamos por lo menos empatemos y que pase, mañana no es un partido para hacer eso, no se puede, ya ninguno de los tres que quedan".
Por último, Vargas indicó que en el vestuario de la Tricolor hay calidad y que sabe los buenos jugadores que hay "pero falta y creo que mañana es un muy buen día para comenzar haciendo eso".
Miguel Herrera: "Tenemos que salir a buscar el partido, pero con equilibrio"
El seleccionador nacional, Miguel Herrera, brindó su análisis previo al juego de este lunes a las 8 p. m. ante Nicaragua en el Estadio Nacional.
Esto fue lo que dijo Herrera en conferencia de prensa:
Nicaragua realizará entrenamiento en el CAR de Alajuelense
La Selección de Nicaragua tuvo que variar su entrenamiento de este domingo previo al juego de este lunes a las 8 p. m. frente a Costa Rica en el Estadio Nacional.
Los nicaragüenses iban a entrenar en el estadio en La Sabana, pero por las lluvias de este domingo trasladaron su práctica para las 5 p. m. en el CAR de la Alajuelense.
Los pinoleros sacaron un empate ante La Sele en el primer juego de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf con un 1-1 en el Estadio Nacional de Managua.
Eliminatoria mundialista de Concacaf seguirá este lunes
Este lunes continuará la cuarta fecha de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El Grupo C, en el que está Costa Rica, comenzará la acción desde este lunes.
A las 6 p. m., Honduras se enfrentará a Haití, ese juego abrirá el telón para todos los demás compromisos.
La Sele jugará este lunes a las 8 p. m. frente a Nicaragua en el Estadio Nacional.
Programación
Lunes 13 de octubre
Honduras vs. Haití 6 p. m.
Costa Rica vs. Nicaragua 8 p. m.
Martes 14 de octubre
Curazao vs. Trinidad y Tobago 5 p. m.
Jamaica vs. Bermudas 6 p. m.
Panamá vs. Surinam 7 p. m.
El Salvador vs. Guatemala 8:00 p. m.