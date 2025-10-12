Vargas: "No es el escenario que deseamos cuando comenzó la eliminatoria"

El defensor de la Selección Nacional, Juan Pablo Vargas, reconoció que el escenario actual no es el que se esperaba antes de que iniciara la eliminatoria mundialista de Concacaf.

"Si lo vemos hacia atrás, por supuesto que no es el escenario que deseamos cuando comenzaron las eliminatorias", aseguró Vargas este domingo en el Proyecto Gol.

Según el defensor, la Tricolor se prepara para enfrentar este lunes a las 8 p. m. a Nicaragua y el grupo se propuso "ganar todos los partidos".

"Me gusta ver más hacia adelante que ya lo que pasó, pasó, no lo podemos cambiar, así hayan errores por mejorar, cosas por corregir, por supuesto siempre, pero creo que es de mañana en adelante y necesitamos el triunfo, sí o sí", añadió.

Además, el zaguero del Millonarios de Colombia aseguró que este partido contra los pinoleros "no es como en otras ocasiones, donde por supuesto todos queremos ganar, pero uno dice bueno, si no ganamos por lo menos empatemos y que pase, mañana no es un partido para hacer eso, no se puede, ya ninguno de los tres que quedan".

Por último, Vargas indicó que en el vestuario de la Tricolor hay calidad y que sabe los buenos jugadores que hay "pero falta y creo que mañana es un muy buen día para comenzar haciendo eso".

