Nicaragua realizará entrenamiento en el CAR de Alajuelense

La Selección de Nicaragua tuvo que variar su entrenamiento de este domingo previo al juego de este lunes a las 8 p. m. frente a Costa Rica en el Estadio Nacional.

Los nicaragüenses iban a entrenar en el estadio en La Sabana, pero por las lluvias de este domingo trasladaron su práctica para las 5 p. m. en el CAR de la Alajuelense.

Los pinoleros sacaron un empate ante La Sele en el primer juego de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf con un 1-1 en el Estadio Nacional de Managua.

Ahora, los dirigidos por el técnico Marco Antonio Figueroa tendrán que jugar en Costa Rica con la esperanza de no quedar sin opciones de asistir a la Copa del Mundo 2026.

Figueroa, lo había advertido en la previa: “Hubo jugadores que no estuvieron a la altura y eso molesta mucho. Hay jugadores que no van a viajar a Costa Rica, ni siquiera van a estar en el banco; le quedaron a deber a la afición”.



Este sábado, Figueroa cumplió con lo que había dicho y dejó fuera de la concentración de la selección a cuatro futbolistas.



En la lista de 23 convocados sobresalen las ausencias de Matías Belli, Jacob Montes, Melvin Hernández y Steven Cáceres.

