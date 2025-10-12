Nicaragua realizará entrenamiento en el CAR de Alajuelense
Los nicaragüenses tuvieron que variar su práctica por las lluvias.
La Selección de Nicaragua tuvo que variar su entrenamiento de este domingo previo al juego de este lunes a las 8 p. m. frente a Costa Rica en el Estadio Nacional.
Los nicaragüenses iban a entrenar en el estadio en La Sabana, pero por las lluvias de este domingo trasladaron su práctica para las 5 p. m. en el CAR de la Alajuelense.
Los pinoleros sacaron un empate ante La Sele en el primer juego de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf con un 1-1 en el Estadio Nacional de Managua.
Ahora, los dirigidos por el técnico Marco Antonio Figueroa tendrán que jugar en Costa Rica con la esperanza de no quedar sin opciones de asistir a la Copa del Mundo 2026.
Figueroa, lo había advertido en la previa: “Hubo jugadores que no estuvieron a la altura y eso molesta mucho. Hay jugadores que no van a viajar a Costa Rica, ni siquiera van a estar en el banco; le quedaron a deber a la afición”.
Este sábado, Figueroa cumplió con lo que había dicho y dejó fuera de la concentración de la selección a cuatro futbolistas.
En la lista de 23 convocados sobresalen las ausencias de Matías Belli, Jacob Montes, Melvin Hernández y Steven Cáceres.