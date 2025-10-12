EN VIVO
Eliminatoria mundialista de Concacaf seguirá este lunes

Estos son los partidos de la cuarta fecha.

La Sele. Foto: Eduardo Castillo
Por Daniel Jiménez 12 de octubre de 2025, 12:02 PM

Este lunes continuará la cuarta fecha de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El Grupo C, en el que está Costa Rica, comenzará la acción desde este lunes.

A las 6 p. m., Honduras se enfrentará a Haití, ese juego abrirá el telón para todos los demás compromisos. 

La Sele jugará este lunes a las 8 p. m. frente a Nicaragua en el Estadio Nacional.

Programación

Lunes 13 de octubre

Honduras vs. Haití 6 p. m.

Costa Rica vs. Nicaragua 8 p. m.

Martes 14 de octubre

Curazao vs. Trinidad y Tobago 5 p. m.

Jamaica vs. Bermudas 6 p. m.

Panamá vs. Surinam 7 p. m.

El Salvador vs. Guatemala 8:00 p. m.

