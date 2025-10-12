Eliminatoria mundialista de Concacaf seguirá este lunes

Este lunes continuará la cuarta fecha de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.



El Grupo C, en el que está Costa Rica, comenzará la acción desde este lunes.

A las 6 p. m., Honduras se enfrentará a Haití, ese juego abrirá el telón para todos los demás compromisos.

La Sele jugará este lunes a las 8 p. m. frente a Nicaragua en el Estadio Nacional.

Programación



Lunes 13 de octubre



Honduras vs. Haití 6 p. m.



Costa Rica vs. Nicaragua 8 p. m.



Martes 14 de octubre



Curazao vs. Trinidad y Tobago 5 p. m.



Jamaica vs. Bermudas 6 p. m.



Panamá vs. Surinam 7 p. m.



El Salvador vs. Guatemala 8:00 p. m.

