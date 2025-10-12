La Sele
Eliminatoria mundialista de Concacaf seguirá este lunes
Estos son los partidos de la cuarta fecha.
Este lunes continuará la cuarta fecha de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El Grupo C, en el que está Costa Rica, comenzará la acción desde este lunes.
A las 6 p. m., Honduras se enfrentará a Haití, ese juego abrirá el telón para todos los demás compromisos.
La Sele jugará este lunes a las 8 p. m. frente a Nicaragua en el Estadio Nacional.
Programación
Lunes 13 de octubre
Honduras vs. Haití 6 p. m.
Costa Rica vs. Nicaragua 8 p. m.
Martes 14 de octubre
Curazao vs. Trinidad y Tobago 5 p. m.
Jamaica vs. Bermudas 6 p. m.
Panamá vs. Surinam 7 p. m.
El Salvador vs. Guatemala 8:00 p. m.