Lluvias de este domingo provocaron inundaciones en Guanacaste y Puntarenas

Las persistentes lluvias de este domingo en gran parte del territorio nacional provocaron al menos 35 incidentes por inundación.



Guanacaste es una de las provincias más afectadas (ver video adjunto de Telenoticias).



En Nicoya, por ejemplo, se registraron inundaciones en sectores como Cuesta Grande por el desbordamiento de una quebrada, mientras que en Nosara se salió de su cauce la quebrada La Yegua.



Quienes transitaron sobre el Puente de La Amistad apreciaron un aumento en el caudal del río Tempisque, mientras que el de Las Palmas provocó inundaciones en Filadelfia.



En santa cruz, la quebrada Seca entre río Montaña y Ostional se desbordó sobre la carretera.

Otra provincia afectada por los fuertes aguaceros fue Puntarenas.

En Arancibia se presentó un hundimiento que prácticamente dejó intransitable la ruta.

Además, las lluvias también provocaron que se inundara la carretera Florencio del Castillo, que comunica Cartago con San José.

En Sarchí, un deslizamiento obligó el cierre de la ruta que lleva hacia Bajos del Toro Amarillo por calle vieja, en el sector de La Altura.

La caída de material también bloqueó el paso entre Chires de Puriscal con Parrita.

El Instituto Meteorológico Nacional pronostica que las lluvias continuarán durante este lunes.

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene alerta naranja para todo el territorio nacional, con excepción del Caribe.