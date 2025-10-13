Hamás entrega 20 rehenes vivos mientras Israel libera 250 presos palestinos

Hamás liberó en la madrugada de este lunes a 20 rehenes que mantenía en cautiverio desde el pasado 7 de octubre de 2023, como parte de la primera fase de un acuerdo de alto al fuego con Israel.

Los detalles fueron confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que informaron que los rehenes fueron inicialmente entregados a la Cruz Roja y luego transportados a territorio israelí.

Lo ocurrido este lunes es parte de la primera fase de un plan de paz para Gaza diseñado por EE.UU.

También se inició la liberación de los 250 presos palestinos que Israel tenía en su territorio.

Un bus llegó en la mañana de este viernes a Ramala, en Cisjordania, con varios de los reos liberados para el reencuentro con sus familias.

Además de estos prisioneros, también se espera que sean entregadas 1.700 personas que fueron detenidas en Gaza por el ejército israelí, incluidos 22 niños.

El viernes, el Ministerio de Justicia israelí publicó los nombres de los prisioneros que serían liberados.

FDI Los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman se abrazan en la Franja de Gaza tras ser liberados por Hamás.

Según reportes locales, la lista no incluía a siete personas de alto perfil que Hamás había exigido como parte del intercambio, entre ellos Marwan Barghouti y Ahmad Saadat, a pesar de las negociaciones de última hora de este domingo.

Está planificado que unos 100 prisioneros sean liberados a Cisjordania, otros deportados a Gaza o Egipto, y un pequeño número a Jerusalén Este.

En la incursión armada de Hamás del 7 de octubre de 2023, unas 1.195 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes.

A dos años de dicha ofensiva, se estimaba que 47 de esos rehenes todavía estaban en poder de Hamás, aunque solo 20 permanecían con vida.

La respuesta de Israel a esta incursión ha dejado más de 60.000 personas muertas, muchos de ellos niños y mujeres, y ha sido denominada por una comisión de la ONU y otras entidades como "un genocidio".

Getty Images El rehén liberado Guy Gilboa-Dala es visto con una oficial de las FDI.

Liberación en medio de una cumbre

La jornada de entrega de los rehenes ocurre mientras se prepara una cumbre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde se formalizará el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin al conflicto.

Allí acudirán cerca de 20 mandatarios, entre ellos el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha impulsado un acuerdo entre ambas partes en las últimas semanas.

Reuters Decenas de personas en Israel esperaban con ansias la liberación de los rehenes por parte de Hamás este lunes.

Antes de dirigirse a Egipto, Trump se reunirá con los rehenes liberados en Tel Aviv este mismo lunes junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

En el pacto diseñado por el gobierno estadounidense se incluyó la entrega de rehenes por parte de Hamás, pero también la liberación de miles de presos palestinos detenidos por Israel.

En otras fases del plan está contemplado el desarme de Hamás.

Sin embargo, como lo han señalado varios analistas, el plan no deja claro algunos puntos. Por ejemplo, qué entidad controlará la Franja de Gaza luego del fin del conflicto y qué garantías hay de que ambas partes cumplan con lo acordado.

Reuters También se inició la liberación de 250 prisioneros palestinos que estaban en una prisión en Israel.

"Queremos el final de la guerra"

En ambos lados se vivieron escenas de júbilo y alegría por el retorno de las personas que estuvieron retenidas.

Es Israel, decenas de personas salieron a las calles a recibir a los rehenes liberados, especialmente aquellos que fueron transportados en helicóptero hasta Centro Médico Rabin en Petah Tikva.

"Bienvenidos a casa", gritaban desde las calles.