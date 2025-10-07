Llueven críticas a Barrantes: “¿Quieren 40 diputados para andar chocando carros en parqueos?”

El Congreso arremetió contra el legislador oficialista por el altercado que protagonizó en un parqueo público la semana anterior.

PLN rechaza vía “ultrarrápida” a nuevo proyecto de jornadas 4/3

La bancada liberacionista y el Frente Amplio evitaron aprobar la solución que el PUSC y otras fracciones proponían para desentrabar al Plenario Legislativo.

Plenario se llena de solicitudes de renuncia contra Fabricio Alvarado

Los diputados exigieron al candidato presidencial renunciar a su fuero y enfrentar las denuncias de abuso sexual “como cualquier ciudadano”.

Vea la lista de escuelas y colegios que continuarán cerrados por fuertes lluvias

Se trata de 34 centros educativos de las direcciones regionales de Puntarenas y Occidente.

Llenazo total en Honduras para recibir a La Sele

"La afición catracha respondió con el alma", anunció la Federación de Fútbol de Honduras.

