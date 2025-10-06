Llueven críticas a Barrantes: “¿Quieren 40 diputados para andar chocando carros en parqueos?”

El Plenario Legislativo arremetió contra el oficialista Alexánder Barrantes por el incidente que protagonizó la semana anterior en un parqueo público, cuando se peleó con un joven al que el legislador le golpeó su vehículo.

El hecho, que quedó registrado en videos posteriormente publicados por CRHoy, motivó a un grupo de la oposición a pedirle la renuncia al legislador “en respeto a la investidura legislativa”.



“Diputado Barrantes, tenga un poquito de vergüenza, un poquito de respeto por la investidura de los diputados. Usted pensará que se veía muy gracioso, pero vergüenza es lo que da. Pero más vergüenza da ver cómo, a vista y paciencia de todo el mundo, un empresario extranjero, amigo del diputado Barrantes y que tiene fotos con todos los miembros del Gobierno, llega a salvarlo en medio de la noche para que no llamen a los tráficos que le pueden detectar bajo los efectos del alcohol y ese empresario le suelta mil dólares en efectivo.



“¿Quién saca mil dólares en efectivo para dárselos a alguien para que no llame a un tráfico? ¿Quién lo hace? Díganme si eso no es un comportamiento mafioso, si es un comportamiento preocupante”, aseveró el frenteamplista Ariel Robles.

Eli Feinzaig también cuestionó el hecho y también la postura del Gobierno de Rodrigo Chaves, que ha insistido a la ciudadanía en elegir 40 diputados, como los de la actual bancada del PPSD, Barrantes incluido.

“¿Quieren 40 diputados para andar chocando carros en parqueos públicos?



“40 diputados para excederse en tragos, montarse en un carro, chocar otro carro y luego querer darse a la fuga. Para pelearse con la víctima. Para pedirle a un extranjero que les pague la torta”, ironizó Feinzaig.

Johanna Obando también aprovechó la oportunidad para arremeter contra los medios que investigaron sus presuntos vínculos con empresarios relacionados con la tecnología 5G y el papel que, según ella, jugó el Ejecutivo en esto.



“Alexánder Barrantes no le basta con ser la imagen de la violencia machista contra las mujeres en el Plenario, ahora es la imagen del patriarcado violento, de cómo el hombre busca resolver todo a golpes, ¿verdad, diputado Barrantes?



“Pero usted no va a recibir el trato violento, áspero, vulgar y misógino que recibimos nosotras del Gobierno, porque como él dice ‘yo soy hombre y hago lo que quiero’. Espero las investigaciones especiales en medios chavistas sobre quién le fue a pagar a Alexánder Barrantes, en efectivo, para salvarlo de su accidente. Desde ya espero esas investigaciones en horario estelar”, aseveró.

Barrantes tomó la palabra y aseguró que ya brindó declaraciones a la opinión pública y les insistió a los diputados que se informaran y que él no anda “en esas pendejadas”.