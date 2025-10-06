Vea la lista de escuelas y colegios que continuarán cerrados por fuertes lluvias

El Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó, la tarde de este lunes, la lista de centros educativos que permanecerán cerrados por las fuertes lluvias que afectan al país.

Por segundo día consecutivo, las clases presenciales estarán suspendidas para las escuelas y colegios afectados en las direcciones regionales de Puntarenas y Occidente.

La cartera explicó que la medida procura resguardar la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Esta disposición se derivan de los lineamientos de la alerta 33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país.

Elevamos el estado Alerta Naranja en todos el país excepto en la región Caribe que mantiene Alerta Amarilla 🟠🟡

De hecho, sobre el territorio nacional pesa una alerta naranja (excepto para el Caribe, donde es amarilla). Lo anterior producto de inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical 35.



El Ministerio de Educación anunció que se mantendrá en "coordinación permanente" con la Comisión de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y los comités municipales de emergencias de los territorios afectados, para dar seguimiento a las condiciones climáticas y de acceso a los centros educativos.