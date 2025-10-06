Llenazo total en Honduras para recibir a La Sele

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció que la boletería está totalmente vendida para el juego de este jueves a las 8 p. m. ante Costa Rica.﻿

"La afición catracha respondió con el alma", publicó en redes sociales la FFH.



Además, le agradecieron a los seguidores de la H por responder para este compromiso que será en el estadio Francisco Morazán.



"Los partidos hay que jugarlos, evitar triunfalismos ficticios, ser bien equilibrados emocionalmente, tanto los jugadores como nosotros, el cuerpo técnico, la afición, los medios, mantener ese control que nos permita estar bien focalizados y poder dilucidar bien esos juegos con un buen resultado que nos permita acercarnos a la meta", comentó el técnico Reinaldo Rueda, técnico de la H.