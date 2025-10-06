Plenario se llena de solicitudes de renuncia contra Fabricio Alvarado

El Plenario Legislativo se llenó, este lunes, de solicitudes de renuncia contra Fabricio Alvarado, luego de que se conociera que en uno de los dos procesos que enfrenta por supuesto abuso sexual, la denunciante tenía 13 años al momento de los presuntos hechos.



La primera en levantar la mano fue la frenteamplista Rocío Alfaro, quien insistió en que el diputado y candidato presidencial debe renunciar a su curul, pero, si no, al menos a su inmunidad.

“Contrario a esconderse en inmunidad, hoy deberíamos tener aquí una renuncia del señor Fabricio Alvarado, renunciando a su curul como corresponde, o renunciando como mínimo a su inmunidad, como mínimo, pero desgraciadamente así son las personas que abusan del poder.



“Aquí hablamos de casos reiterados de abuso sexual, de casos de pederastia pura”, aseveró.

Esas palabras no tardaron en hacer eco en David Segura, compañero de Alvarado y jefe de su campaña y quien acusó, como ya había hecho Fabricio en su momento, de querer ensuciarlo con una “campaña sucia”.

“No le voy a permitir que venga a hacer campaña sucia, campaña de basura en contra de Fabricio Alvarado. Ahora hablan de Fabricio Alvarado porque está liderando las encuestas. El Frente Amplio quiere una campaña sucia y sin ideas.



“Si Fabricio Alvarado, nuestro jefe de fracción, presidente del partido y candidato presidencial de Nueva República, no está aquí, es porque en este momento le está dando prioridad a su familia, que es para él lo más importante en este momento. Fabricio va a demostrar su inocencia, aunque no les guste”, dijo aludiendo a Alfaro.

Esas palabras enardecieron al Plenario, que ahora sí enfiló sus críticas hacia Alvarado.



“Lo correcto es que renuncie a su inmunidad, esto no es un tema menor. Esto no es un juicio político, tampoco puede convertirse en un linchamiento público, es un tema de cómo se ve la Asamblea Legislativa ante el pueblo de Costa Rica. Pero la inmunidad no puede convertirse en un privilegio personal ni para evadir responsabilidades judiciales”, dijo la independiente Cynchia Córdoba.



“¿Usted cree, diputado Segura, que alguien daría la cara para hacer una denuncia así solo por gusto, según usted, porque es una gran conspiración político electoral? ¡Por amor a Dios! Tanto repiten ‘con los niños, no’, como mínimo esperaría uno que ustedes por lo menos duden, en lugar de ponerse al lado del que está siendo acusado por pedofilia. Yo no estoy diciendo que vayan a juzgarlo de una, pero por lo menos duden antes de ponerse al lado”, añadió el frenteamplista Jonathan Acuña.



Pero quizás una de las intervenciones más sentidas fue la de la independiente Kattia Cambronero, quien reveló entre lágrimas que ella trabajó junto a una de las denunciantes de Alvarado, la misma que precisamente hoy subió un video a sus redes sociales agradeciendo al apoyo.

“Yo conozco a Alicia Castillo, yo la contraté por primera vez en su vida y usted no puede decir que esto es una campaña sucia, usted no puede disminuir a una persona por la política. Yo nunca he hablado en contra de su compañero, usted no puede revictimizar a la persona. Si él se quiere defender, que renuncie a la inmunidad.



“Usted no venga acá a decirle a una joven que está en un proceso de campaña sucia, no se lo voy a permitir, porque usted está faltando a la verdad, porque usted le está faltando a las mujeres que creemos en otras mujeres, porque tanto su compañero tienen derecho a la justicia. Yo puedo creer que usted defienda a su compañero, pero no le puedo aceptar que en esa defensa siga atacando a las mujeres. Si ustedes se sienten con la divinidad de su lado, que Fabricio Alvarado renuncie a su inmunidad y se defienda”, dijo enérgica.

Alvarado no estuvo presente en la sesión de hoy, según sus compañeros, porque decidió estar con su familia en medio de estos momentos.

