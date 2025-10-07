PLN rechaza vía “ultrarrápida” a nuevo proyecto de jornadas 4/3

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) rechazó la vía “ultrarrápida” que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y otras fracciones impulsaban para aprobar las jornadas 4/3 y con esto evitó la posibilidad de que ese tema se tramitara en comisión.

Se trata de un conjunto de mociones que tenían como objetivo eliminar la vía rápida que tiene el proyecto actual y aprobar una nueva para ese texto “de consenso” que presentaron los socialcristianos.

“La fracción del Partido Liberación Nacional no respaldará la vía de procedimiento ultrarrápido para el nuevo proyecto de ley de jornadas excepcionales de 12 horas propuesto por la Unidad Social Cristiana. “Esto a raíz de que el nuevo texto que se pretende impulsar por esta vía no contiene aspectos fundamentales aprobados por la mayoría de diputados y diputadas el pasado 9 de septiembre”, reconoció el jefe verdiblanco, Óscar Izquierdo.

De la mano con esa decisión, la bancada verdiblanca votó en contra de la moción de trámite “ultrarrápido” al nuevo expediente y junto al Frente Amplio evitó esa ruta, que mantiene intacto el proceso actual que se enfrenta al bloqueo de más de 5 mil mociones del Frente Amplio.

Precisamente, la idea del nuevo texto era que, al tramitarse en comisión y con reglas especiales, se despejara la agenda del Plenario Legislativo, que ahora deberá abocarse, mañana y tarde, a la discusión del expediente original.

“La decisión del PLN no solo bloquea el avance legislativo, sino que castiga a los costarricenses, impidiendo la aprobación de proyectos necesarios para el país. “Es lamentable que, lejos de ofrecer soluciones, prefieran paralizar el Plenario, justo cuando existe la oportunidad real de impulsar proyectos importantes que pueden sacar al país adelante”, lamentó el jefe de fracción socialcristiano, Alejandro Pacheco.

Este lunes, además, fracasó un nuevo intento del Frente Amplio por eliminar la vía rápida del texto actual.