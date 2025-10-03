Sala IV condena al Estado por abandono de relleno sanitario "Los Pinos"

﻿Los magistrados dieron dos meses a la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Salud para corregir de forma definitiva el problema ambiental reclamado por un ciudadano.

https://www.teletica.com/nacional/sala-iv-condena-al-estado-por-abandono-de-relleno-sanitario-los-pinos_393343

Video: Señal de auxilio salva a embarazada en Escazú

“Nos emociona que ya esté más en uso la señal universal de auxilio -ondear un pañuelo o trapo blanco o claro- cuándo se viaja en un vehículo particular”, dijo la Policía de Escazú.

https://www.teletica.com/sucesos/video-senal-de-auxilio-salva-a-embarazada-en-escazu_393615

Cruz Roja pone fin a búsqueda de niño desaparecido en alcantarilla de Purral

Los familiares de Leandro agradecieron el apoyo recibido y pidieron a los vecinos mantenerse atentos ante cualquier información que pueda surgir.

https://www.teletica.com/sucesos/cruz-roja-pone-fin-a-busqueda-de-nino-desaparecido-en-alcantarilla-de-purral_393622

Mensaje polémico en redes sociales del Gobierno llevaron a denuncia ante el TSE

El ciudadano Geovanny Delgado aseguró que su objetivo es “proteger la libertad de pensamiento y evitar el uso irregular de fondos públicos para influir en el proceso electoral”.

https://www.teletica.com/sucesos/mensaje-polemico-en-redes-sociales-del-gobierno-llevaron-a-denuncia-ante-el-tse_393626

Cartaginés lo intenta, pero fue insuficiente para frenar al Olimpia

Un error de Briceño puso aún más cuesta arriba la serie para los brumosos. Aún les queda un repechaje ante Motagua.

https://www.teletica.com/club-sport-cartagines/cartagines-lo-intenta-pero-fue-insuficiente-para-frenar-al-olimpia_393634