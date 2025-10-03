Cartaginés lo intenta, pero fue insuficiente para frenar al Olimpia

El Cartaginés lo intentó, pero fue víctima de sus propios errores y de su infortunio frente al arco, terminando eliminado de la Copa Centroamericana tras caer 3-1 (5-2 en el global) ante el Olimpia.

Los dirigidos por Andrés Carevic se vieron bien en algunos tramos del juego, pero el León catracho supo golpear en los momentos oportunos y jugó con mayor comodidad gracias al triunfo en la ida, que dejó la serie a su favor.

Sin embargo, todo el ímpetu y el buen arranque de los brumosos se borró con el error de Kevin Briceño.

El guardameta es como jugar con un revólver cargado: en cualquier momento se dispara. Así como puede sacar un paradón, como el que evitó un tercer tanto en la complementaria, también regaló el primer palo de forma absurda para que Jorge Benguché marcara con facilidad el 1-0 a favor del Olimpia, que ampliaba el global a 3-1.

Aun así, el Cartaginés reaccionó y Marco Ureña llevó peligro al área rival, pero por muy poco Mauro Quiroga desaprovechó una clara opción. El argentino tendría su revancha en el complemento, tras un gran centro de Batis, para imponerse por lo alto y marcar el descuento que ilusionaba a los brumosos, quienes quedaban a un gol de forzar los penales.

Al percatarse de ello, el Olimpia apretó y aprovechó el cansancio de los ticos para sentenciar la serie. Yustin Arboleda anotó desde los once pasos, desatando la euforia en el estadio Chelato Uclés. El 2-1 en el marcador acabó con toda esperanza de remontada.

Ya con el rival entregado, Benguché volvió a aparecer al 81’ con una zambullida en el área pequeña para sellar el 3-1 definitivo, que estableció el global en 5-2.

Ahora, el Cartaginés deberá enfrentar al Motagua en un repechaje de ida y vuelta, donde se definirá cuál equipo obtiene uno de los últimos boletos a la Copa de Campeones de Concacaf.