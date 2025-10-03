Cruz Roja pone fin a búsqueda de niño desaparecido en alcantarilla de Purral

La Cruz Roja Costarricense confirmó este jueves que dio por finalizado el operativo de búsqueda del menor de cinco años que desapareció tras caer en una alcantarilla en Purral, Goicoechea.

El niño, identificado como Leandro, fue arrastrado por la corriente la tarde del viernes 26 de septiembre, en medio de un fuerte aguacero, cuando regresaba de la guardería acompañado por su madre, sus dos hermanos y otros familiares. La emergencia ocurrió a escasos 80 metros de su casa.

Durante siete días, cuerpos de rescate realizaron una intensa búsqueda en la zona, pero los resultados fueron negativos. Desde entonces, no se ha logrado localizar al menor.

“La Cruz Roja ha concluido el operativo de búsqueda, tras agotar los protocolos establecidos y realizar un rastreo exhaustivo en el área”, indicaron voceros de la institución.

Los familiares de Leandro agradecieron el apoyo recibido y pidieron a los vecinos mantenerse atentos ante cualquier información que pueda surgir.