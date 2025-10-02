Video: Señal de auxilio salva a embarazada en Escazú

Nuevamente, la señal universal de auxilio dentro de un vehículo logra salvar vidas. En esta ocasión se trataba de una mujer embarazada quien circulaba por Escazú.

Como se aprecia en el video adjunto, el acompañante logra sacar un pañuelo por la ventana mientras el conductor trata de avanzar.

“Nos emociona que ya esté más en uso la señal universal de auxilio -ondear un pañuelo o trapo blanco o claro- cuándo se viaja en un vehículo particular”, publicó la Policía Municipal de Escazú (PME).

Los hechos ocurrieron el miércoles, de acuerdo con la PME, la mujer presentaba un cuadro de hemorragia profusa.

“Logramos dar ayuda a un conductor y sus acompañantes, entre quienes viajaba una mujer embarazada con un lamentable cuadro de hemorragia profusa. Tanto ella como el feto estaban en serio riesgo y necesitaban llegar al Hospital San Juan de Dios a la mayor brevedad”, agregó la PME.

Como se ve las imágenes, uno de los carriles de salida de Escazú estaba en reparación, esto generó un bloqueo parcial pero importante de la vía, con un congestionamiento total.

Los oficiales motorizados lograron extraer el vehículo y escoltarlo rápidamente hacia las salas de emergencia del hospital, donde fue entregada con vida en sala de urgencia.