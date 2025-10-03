Mensaje polémico en redes sociales del Gobierno llevaron a denuncia ante el TSE

Las redes sociales oficiales de varias instituciones gubernamentales despertaron este jueves con un mensaje que generó polémica y una denuncia formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política durante la veda electoral.

La denuncia fue presentada por el ciudadano Geovanny Delgado, quien señaló que el mensaje difundido —una imagen del presidente Rodrigo Chaves acompañada de la frase “Cayó la mordaza”— constituye una protesta contra el TSE y la entrada en vigencia de la veda política, vigente en Costa Rica desde hace más de 30 años.

Delgado aseguró que su objetivo es “proteger la libertad de pensamiento y evitar el uso irregular de fondos públicos para influir en el proceso electoral”. También insistió en que su gestión no tiene vinculación con ningún partido político.

El TSE confirmó que la denuncia fue admitida bajo el trámite número 5437 y avanzará a la etapa de análisis para determinar si hubo alguna violación a la normativa electoral.

Telenoticias solicitó una reacción a Casa Presidencial, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.