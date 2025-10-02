Confirman quinta víctima mortal de incendio en San José Centro

La información fue confirmada por Bomberos. Vea en esta nota cómo el fuego consumió la tercera planta del hotel.

https://www.teletica.com/sucesos/confirman-quinta-victima-mortal-de-incendio-en-san-jose-centro_393555​

Mortal incendio en hotel en centro de San José inició en tercer piso

El Cuerpo de Bomberos confirmó que las salidas de emergencia estaban bloqueadas con un cable.



Director de OIJ descarta que detenido por Fuerza Pública tenga relación directa con homicidio de Kirby

A pesar de que, horas antes, la Fuerza Pública informó que detuvo al sospechoso en Hatillo.

https://www.teletica.com/sucesos/director-de-oij-descarta-que-detenido-por-fuerza-publica-tenga-relacion-directa-con-homicidio-de-kir_393542

“Hasta los gota a gota van a subir”, advierte Chaves luego de que Congreso sepultara eurobonos

Los diputados volvieron a quedarse cortos en una nueva votación realizada este miércoles.

https://www.teletica.com/politica/hasta-los-gota-a-gota-van-a-subir-advierte-chaves-luego-de-que-congreso-sepultara-eurobonos_393531

Guns N' Roses y su noche en Costa Rica: de un tibio arranque a la solemnidad

Slash, Axl Rose y compañía llevaron al público tico a cantar con luces en mano en 'Patience', hasta un explosivo cierre con 'Paradise City'.

https://www.teletica.com/entretenimiento/guns-n-roses-y-su-noche-en-costa-rica-de-un-tibio-arranque-a-la-solemnidad_393541

Tragedia en vivo: ‘Influencer’ chino graba su propia muerte

Tang Feiji, de 55 años y con cerca de 100.000 seguidores, era una figura reconocida en la comunidad de aficionados a la aviación recreativa.

https://www.teletica.com/internacional/tragedia-en-vivo-influencer-chino-graba-su-propia-muerte_393537

Jeaustin Campos celebra: Real España en semifinales de Copa Centroamericana

El club del técnico costarricense eliminó al Plaza Amador de Panamá.

https://www.teletica.com/nacional/jeaustin-campos-celebra-real-espana-en-semifinales-de-copa-centroamericana_393538



