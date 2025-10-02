EN VIVO
Confirman quinta víctima mortal de incendio en San José Centro.

Por Teletica.com Redacción 2 de octubre de 2025, 7:15 AM

Confirman quinta víctima mortal de incendio en San José Centro

La información fue confirmada por Bomberos. Vea en esta nota cómo el fuego consumió la tercera planta del hotel.

Mortal incendio en hotel en centro de San José inició en tercer piso

El Cuerpo de Bomberos confirmó que las salidas de emergencia estaban bloqueadas con un cable.

Director de OIJ descarta que detenido por Fuerza Pública tenga relación directa con homicidio de Kirby 

A pesar de que, horas antes, la Fuerza Pública informó que detuvo al sospechoso en Hatillo. 

“Hasta los gota a gota van a subir”, advierte Chaves luego de que Congreso sepultara eurobonos 

Los diputados volvieron a quedarse cortos en una nueva votación realizada este miércoles. 

Guns N' Roses y su noche en Costa Rica: de un tibio arranque a la solemnidad 

Slash, Axl Rose y compañía llevaron al público tico a cantar con luces en mano en 'Patience', hasta un explosivo cierre con 'Paradise City'. 

Tragedia en vivo: ‘Influencer’ chino graba su propia muerte 

Tang Feiji, de 55 años y con cerca de 100.000 seguidores, era una figura reconocida en la comunidad de aficionados a la aviación recreativa. 

Jeaustin Campos celebra: Real España en semifinales de Copa Centroamericana 

El club del técnico costarricense eliminó al Plaza Amador de Panamá. 

