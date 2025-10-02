Guns N' Roses y su noche en Costa Rica: de un tibio arranque a la solemnidad

Guns N' Roses lleva el contraste desde el nombre: armas y rosas.

Y la presentación que esta legendaria agrupación dio la noche de este miércoles en el Estadio Nacional, en San José, no estuvo exenta de tales contraposiciones.

Por un lado, por un inicio plagado de dudas, entre el desempeño de Axl Rose y la calidad del sonido. Por el otro, por un Slash que fue majestuoso en la guitarra.

La formación originaria de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, se encargó de dejar atrás el tibio arranque con Welcome to the Jungle, como mejor sabe hacerlo: con rock.

Con el paso de las canciones, el vocalista y líder de la banda fue cada vez mejor, hasta sorprender por grandes interpretaciones, como con el cover de Knockin' on Heaven's Doors.

El éxito de Bob Dylan sirvió de punto de quiebre en el concierto, pues significó la primera conexión del grupo con el público.



Por ratos, Axl sonaba como aquel muchacho que resuena en la memoria de los roqueros. En otros momentos, la voz no salía, pese a un notorio esfuerzo del cantante.

Cuando las cuerdas vocales se quedaban cortas, Rose buscaba la manera de compensar: ya fuera dando vueltas con el micrófono, dando saltos de un lado a otro, cambiando su outfit, silbando melódicamente o dando cátedra el piano. Hay que decirlo, es un showman puro.

El vocalista tuvo tiempo hasta para mandar su mensaje a la gente que "habla mierda" en Internet, al interpretar Don't You Cry.

La noche de Guns, además de algunos tramos con lluvia, tuvo espacio para un pequeño homenaje al legendario Ozzy Osbourne, con Sabbath Bloody Sabbath.

El micrófono incluso llegó a manos del bajista Duff McKagan, quien cantó su canción So Fine.

You Could Be Mine y Hard Skool dieron paso a un soberbio solo de guitarra de Slash. Aquello sirvió de antesala para la introducción de Sweet Child O' Mine, que desató la locura en el público.

De ahí en adelante, un frenesí de clásicos que incluyó November Rain y Patience, además de un convulso cierre con Nightrain y Paradise City.

Tras el explosivo final del concierto, Axl, Slash y compañía dejaron el escenario en medio de una ovación de las decenas de miles de seguidores que se dieron cita en la capital.

Muchos salieron más que satisfechos, como Keyna Quesada, quien contó a Teletica.com que le encantó el show, pese a que traía bajas expectativas por la voz de Rose.

O Sibianny Muñoz, quien aseguró que, a pesar de las limitaciones que tiene el vocalista en la actualidad, hubo momentos en los que este le sonó como aquel del pasado.

