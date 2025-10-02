Tragedia en vivo: ‘Influencer’ chino graba su propia muerte

El influencer chino Tang Feiji, conocido en redes sociales como “Tang Aeronave”, murió tras estrellar su helicóptero ultraligero mientras transmitía en vivo en Douyin, la versión china de TikTok. El accidente ocurrió en el condado de Jiange, provincia de Sichuan, y fue presenciado en tiempo real por cientos de seguidores.

Feiji, de 55 años y con cerca de 100.000 seguidores, era una figura reconocida en la comunidad de aficionados a la aviación recreativa. Durante la transmisión, su aeronave perdió el control de forma repentina, se precipitó al suelo y se incendió, según reportó China News Service (CNS). El impacto quedó registrado en directo, generando conmoción y reacciones encontradas entre los espectadores.

Algunos usuarios respondieron con emojis de risa, aparentemente sin comprender la gravedad del suceso, mientras otros pidieron ayuda de emergencia. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Tang en el lugar del accidente, y la causa exacta de la caída continúa bajo investigación.

El helicóptero, un modelo ultraligero de rotores coaxiales adquirido en 2024 por aproximadamente $49.000, tenía capacidad para una sola persona, alcanzaba hasta 600 metros de altitud y superaba los 100 km/h. Tang había declarado en videos previos que, tras una semana de estudio teórico y seis horas de práctica, se sentía apto para pilotarlo, pese a no contar con licencia de vuelo.

Expertos en aviación civil advirtieron que los pilotos de aeronaves de baja altitud deben poseer licencia válida y presentar un plan de vuelo, requisitos que Tang no cumplía. Además, en el momento del accidente no portaba casco ni paracaídas, informó el medio local.

El creador de contenido ya había sufrido dos incidentes menores con su helicóptero, ambos por fallos en el indicador de combustible. Tras su muerte, su cuenta en Douyin fue puesta en modo privado por decisión de su familia, en un intento por preservar su legado digital.