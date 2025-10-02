Confirman quinta víctima mortal de incendio en San José centro

El incendio en el antiguo Hotel Moderno, en el centro de San José, cobró una quinta víctima mortal.



De acuerdo con Mauricio Montero, del Cuerpo de Bomberos, las salidas de seguridad del inmueble estaban bloqueadas, lo que "habría dificultado la evacuación de las personas que se encontraban dentro".



El edificio, de tres plantas y con un área aproximada de 500 a 600 metros cuadrados, sufrió su principal afectación en el tercer piso, donde se concentró la fuerza del fuego y se localizaron las víctimas.



La emergencia inició a las 2:33 a. m. y fue controlada cerca de las 3:01 a. m. Unidades de Bomberos permanecieron en el lugar a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de las pericias y el levantamiento de los cuerpos (vea en la portada cómo el fuego consumió el tercer piso del inmueble).



La cifra de fallecidos aumentó de cuatro a cinco conforme avanzaron las inspecciones.

Hay una sexta persona que, según información preliminar estaba en edificio. Las autoridades continúan las labores de búsqueda.



