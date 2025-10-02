Director de OIJ descarta que detenido por Fuerza Pública tenga relación directa con homicidio de Kirby

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, descartó que el sujeto detenido en Hatillo por la Fuerza Pública, la noche de este miércoles, tenga relación directa con el homicidio de Kevin Kirby.

La tarde de este miércoles, el Ministerio de Seguridad Púbilca (MSP) informó que detuvo en la ciudadela María Reina de Hatillo, a un hombre de apellido Torres, como sospechoso de participar en el crimen del joven de 27 años.

Sin embargo, horas después Zúñiga descartó que el sujeto estuviera vinculado con el homicidio.

Tras la consulta de Telenoticias el jerarca del OIJ explicó que se requerían algunos datos del detenido, pero “que la persona no participó en este caso”.